新年前夕好热‧艺人轮流来马宣传电影 台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》靠催泪在大马冲破600万令吉票房，男主角刘以豪和女配陈庭妮下周五（25日）来马办庆功谢票！

台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》在大马上映3个星期，票房大卖600万令吉，男主角刘以豪和女配陈庭妮将于本月25日来马谢票庆功。

（吉隆坡16日讯）台湾电影《比悲伤更悲伤的故事》靠催泪在大马冲破600万令吉票房，男主角刘以豪和女配陈庭妮下周五（25日）来马办庆功谢票！

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刘以豪25日来马谢票

继2015年《我的少女时代》后，难得有台湾电影在大马再创票房佳绩，《比》上月27日上映首日就大卖110万令吉票房，超越《我》创下大马首日开映票房纪录。

上月《比》片导演林孝谦及编剧吕安炫特地来马宣传，更指若票房破千万令吉的话，将带“双豪”刘以豪和张书豪来马谢票，不过如今票房破600万，刘以豪就携手陈庭妮来见大家啦！

而每到农历新年前夕，大马娱乐圈亦热闹非凡，众多海外艺人“排队”来马宣传造势，今年同样不例外，率先杀到的贺岁“军团”是本月22日新加坡导演梁志强，将带领其首度与台湾合作拍摄的电影《杀手不笨》演员组合，包括台湾的是元介及纳豆；新加坡演员Apple陈芷尤、Ryan廖永谊和Gadrick陈俊权，于当晚8时在eCurve mmCineplexes举行影迷见面会。

本月28日则有《玩转全家福》的“双林”林晓峰及林德信，联同大马“宅男女神”林明祯及“阿牛”陈庆祥，4人一起合力打片，首映及影迷见面会地点同样是在eCurve mmCineplexes。

接着是“新手爸爸”王祖蓝，他首次导演贺岁片《你咪理，我爱你！》，30日将联同监制曾志伟一起来马跟大家见面。他们当天将会到柏威年（Pavilion）和谷中城（Mid Valley）与观众朋友们见面、聊天和玩游戏。他们还会到谷中城广场和万达广场（1 Utama）的GSC电影院谢票，和支持这部电影的观众朋友见面互动。喜欢他们的朋友可千万别错过这次的见面机会！

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王祖蓝（右）首次执导贺岁电影《你咪理，我爱 你！》是一部爆笑贺岁歌舞片，他将联同监制曾志伟 （左）于本月30日来马宣传造势，中间为有份演出的 毛舜筠及王菀之。