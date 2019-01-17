新春供应稳定·猪肉没起价 （亚庇16日讯）虽然民众在农历新年对猪肉需求较高，但是，猪肉价格与去年相比不会有很大的变动，而且猪肉贩已提高订单，增加供应以迎合消费者需求。

（亚庇16日讯）虽然民众在农历新年对猪肉需求较高，但是，猪肉价格与去年相比不会有很大的变动，而且猪肉贩已提高订单，增加供应以迎合消费者需求。

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亚庇中央菜市场猪肉小贩陈永康受访时披露，随之农历新年即将到来，猪肉小贩已先向猪农下下订单，确保市场不会面对猪肉短缺问题。

他表示，华人一般上都会在新年前购买更多猪肉以制作扣肉，所以猪肉的需求量一般上会比平时较多，但是小贩也不会因为需求量增加而提高价格。

“羊毛出在羊身上，我们提高食材价格，成品也会昂贵，这也会影响消费者的利益，这对我们不好。”

鸡肉价格受统制

在中央菜市场销售鸡肉的吴满财指出，在政府实施佳节统制品价格行动之下，小贩不会随意提高鸡肉价格。

他指出，虽然需求量会因为佳节而增加，但基于统制品的管制，加上许多竞争者，大部分的小贩不会随意提高价格，避免影响业务。

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菜园甘榜鸡受欢迎

吴满财披露，鸡肉一般上是华人在农历新年不可或缺的佳肴，最受欢迎的是菜园鸡或马来鸡，因为这些鸡肉比农场鸡更加美味。

“一般上消费者都会向那些饲养马来鸡或菜园鸡的业主购买食材，农场鸡比较少。”

他表示，这也不会影响菜市场鸡肉小贩的生意，因为也有消费者购买价格比马来鸡或菜园鸡更便宜的农场鸡。

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李诚华：猪鸡肉供应足

丽都小贩公会主席李诚华披露，鸡肉和猪肉供应充足，同时价格在农历新年到来之前不会有太大的变动。

他接受星洲日报访问时指出，截至目前为止许多自制年菜的小贩已经陆陆续续开始采购必要食材，包括猪肉、鸡肉等，但这些食材价格不会因为这段期间需求量过多而起价。

他指出，政府一般上都会在佳节前落实统制品物价管制，所以肉类及相关食材批发商不会坐地起价。

李诚华说，截至目前为止，鸡肉和猪肉的价格仍维持原价，没有太大的变动。

与此同时，李诚华指出，大部分民众比较倾向于直接向小贩订购年菜而非自制，这也为小贩带来很多收入。