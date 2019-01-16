全国华小教师卡拉OK赛‧5月18班达马兰A校举行 由班达马兰华小A校董事会主办，马来西亚全国校长职工会协办的“全国华文小学教师华语歌曲卡拉OK比赛”，将于今年5月18日晚上7时，在班达马兰A校冷气大礼堂举行，届时将筵开100席。

主办单位公布“全国华文小学教师华语歌曲卡拉OK比赛”详情。前排左起为林牡丹校长、大会顾问拿督黄东春、大会副主席徐金宝董事、筹委会主席陈志明董事、大会主席拿督斯里郑明发、大会顾问刘文财、家协主席陈桂妮、大会副主席拿督陈治年。后排左起为黄万顺老师、张康文副校长、吴国顺副校长、蔡俭强董事、大会副主席朱金山董事、筹委会副主席洪进兴董事、筹委会副主席罗文彬董事、筹委会副主席叶玉灿董事、何萸琪副校长。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生16日讯）由班达马兰华小A校董事会主办，马来西亚全国校长职工会协办的“全国华文小学教师华语歌曲卡拉OK比赛”，将于今年5月18日晚上7时，在班达马兰A校冷气大礼堂举行，届时将筵开100席。

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班A董事会主办此项赛事的主要目的，是推广健康文艺活动及促进全国华小教师之感情。此外，此项赛事也将作为启动班A创校70周年纪念的首炮系列倒数活动。

分2阶段进行赛事

继2016年班A主办的“全国华文小学教师华语歌曲卡拉OK比赛”取得热烈反应后，班A董事会将在今年再次主办“全国华文小学教师华语歌曲卡拉OK比赛”。

当天赛事将分成2个阶段进行，来自各州的歌唱选手会在早上11时进行初赛；晚上7时进行决赛。决赛将以晚宴形式进行，班A董事会也吁请热爱班A的善长仁翁和热心人士响应此赛事，并可联络班A董事会以了解认购宴席之事宜。

班A董事会也非常感激校长职工会给予的帮忙，让此项赛事可以传达至全国华小，让有兴趣参加歌唱比赛的教师有机会参与，并赢取丰富的奖金及纪念品。有意参加比赛的华小在职教师可联络各州的校长职工会以了解报名详情。

欲知更多详情或有意认购宴席者，可联络大会副主席朱金山（016-3322848）或班A何副校长（017-8642178）。