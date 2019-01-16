英脱欧协议被否决‧投资者考虑最坏可能 英镑在亚洲交易时段下跌；在英国首相梅伊的脱欧协议惨遭议会压倒性否决之后，投资者开始权衡最糟糕的英国脱欧情境。

（伦敦16日讯）英镑在亚洲交易时段下跌；在英国首相梅伊的脱欧协议惨遭议会压倒性否决之后，投资者开始权衡最糟糕的英国脱欧情境。

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英镑下跌

英镑跌0.3%至1.2829美元，而且兑其他所有G-10货币都走低；交易员称流动性稀薄，因为多数投资者都持观望态度。虽然梅伊周三晚些时候料将在反对党发起的不信任投票中获胜，但有关她将如何敲定一份新协议的不确定性引发了避险情绪。

亚洲市场外汇交易员称，英镑在脱欧协议表决前后以及延伸到亚洲时段的大幅波动，并非高额交投资金流推动的结果。

“周二的表决可能增大了第二次全民公投的可能性，但也增大了无协议脱欧的可能性——现在这两条‘肥尾’都变得更肥了，英镑波动率也已相应上升。”加拿大皇家银行驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh称。

自英国民众2016年6月投票决定脱离欧盟以来，英镑兑美元汇率下跌了约13%，原因是人们担心其将损害英国经济。英国中行行长卡尼已表示，无协议脱欧的结果可能会导致加息提速以控制通膨。

反对党工党表示，如果未能举行大选，其将不排除包括号召举行第二次全民公投在内的所有选项。根据彭博对分析师的调查，这将是对英镑而言的最佳情境——会将其推高至1.35美元。而最糟情境——无协议脱欧——将导致英镑跌至1.15美元。

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“现在的问题是，假设工党行动失败，他们现在会否将第二次全民公投默认为其党派政策。”RBCEurope Ltd.首席外汇策略师Adam Cole称。“这应该会在几天内见分晓。