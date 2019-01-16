德拉吉：经济疲软但不衰退‧欧元区仍需刺激政策 欧洲中行总裁德拉吉（Mario Draghi）表示，欧元区经济并未走向衰退，不过其疲软的态势凸显欧洲中行刺激计划的必要性。

（斯特拉斯堡16日讯）欧洲中行总裁德拉吉（Mario Draghi）表示，欧元区经济并未走向衰退，不过其疲软的态势凸显欧洲中行刺激计划的必要性。

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德拉吉向斯特拉斯堡的欧洲议会议员表示，“应该关心的是这是一次下滑，还是走向衰退，我们认为这是一次放缓，而不是走向衰退。但它持续时间可能比预期的更长。”

在德拉吉此番讲话前，欧元区近几周公布了一系列令人失望的经济数据，从而让投资者对经济前景表示怀疑，并引发质疑中行是否能够在今年开始升息。官员们将在1月24日举行下一次政策会议，这是自12月结束资产购买以来的第一次。

德拉吉表示，“我们仍然看到消费在扩张，相对强劲，投资仍在扩张，出口成长仍然良好，劳动力市场保持强劲。所有这一切都发生在成长率越来越低的情况下。”

德拉吉表示，中期来看，仍需要大量的货币政策刺激措施来支持区内价格压力的进一步回升以及整体通膨发展。

虽然政策制定者已经承认经济减弱的态势，以及增长方面风险的增加，但他们警告不要草率地得出结论。ECB管理委员会来自法国的成员FrancoisVilleroy de Galhau表示，欧洲中行应该等到春天再重新评估其政策立场。官员们将在3月份收到最新的经济预测。

德拉吉表示，对于未来的一段时间，将面临持续的不确定性。这将付出信心下滑的成本。降低企业信心和消费者信心。这就是中行现在正评估这种情况的原因。