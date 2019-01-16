5年最弱‧德国去年仅成长1.5%

德国去年经济成长率仅1.5%，是5年来最低，显示全球需求萎缩和汽车产业困境，已暴露出这个欧洲经济成长火车头的弱点。美国与欧洲贸易关系可能再陷紧张、加上英国脱欧等政治风险，也让德国出口前景蒙上阴影。

德国去年经济成长率仅1.5%，是5年来最低，显示全球需求萎缩和汽车产业困境，已暴露出这个欧洲经济成长火车头的弱点。美国与欧洲贸易关系可能再陷紧张、加上英国脱欧等政治风险，也让德国出口前景蒙上阴影。

（德国‧柏林16日讯）德国去年经济成长率仅1.5%，是5年来最低，显示全球需求萎缩和汽车产业困境，已暴露出这个欧洲经济成长火车头的弱点。美国与欧洲贸易关系可能再陷紧张、加上英国脱欧等政治风险，也让德国出口前景蒙上阴影。

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德国联邦统计局公布的初估数据显示，2018年国内生产总值（GDP）成长率为1.5%，较2017年的2.2%大幅减速，成长力道也是5年来最弱。

德国是全球第三大出口国，且为第一个发布2018年GDP数据的先进国家，由此可窥见全球经济现况于一斑。

统计局说，德国经济已连续第九年成长，但“成长已渐失动力”，去年经济成长主要靠内需支撑，家庭消费支出和政府支出分别较前年成长1%和1.1%，但增幅都远小于之前3年的数据。

德国正遭遇全球经济降温、美中贸易冲突等逆风，最近各项数据都出现疲弱征兆，包括工业生产和企业信心都指向去年第四季景气可能连续第二季萎缩，陷入技术性衰退，但统计局15日表示，上季经济“小幅”成长，可望躲过衰退命运。德国官方订2月14日公布去年第四季GDP报告。