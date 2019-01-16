史无前例‧人行单日净投放3398亿

中国中央银行（人行）今日在公开市场的逆回购操作规模及单日净投放量，均创出有记录以来的最高水平。

中国中央银行（人行）今日在公开市场的逆回购操作规模及单日净投放量，均创出有记录以来的最高水平。

（中国‧北京16日讯）中国中央银行（人行）今日在公开市场的逆回购操作规模及单日净投放量，均创出有记录以来的最高水平。

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周三，中国中行连续第三个工作日向市场投放流动性，且今日公开市场逆回购操作规模及单日净投放量，均创出有纪录以来的最高水平。

人行在公开市场进行2200亿元（人民币，下同）28天期逆回购操作，3500亿元7天期逆回购操作。今日公开市场有100亿元逆回购到期。此次逆回购中标利率均与上次持平，分别为2.55%和2.85%。

此前两个工作日，人行均进行7天、28天逆回购操作。

今日人行在公开市场的净投放规模高达5600亿元（约3398亿令吉），是昨日净投放1800亿元的3倍多，周一净投放只有200亿。

值得注意的是，人行自本周一开始重启28天期逆回购操作，为2018年6月19日以来首次。而就在昨日，2019年的首次降准正式落地。人行于昨日和下周五（1月25日）将分别下调存款准备金率0.5%，同时不再续作一季度到期的1.2兆元MLF。

人行为何在降准外、还进行大规模操作和重启28天逆回购？财通基金固定收益分析师郑良海分析称，主要是应对缴税时点、MLF到期、地方政府债发行缴款和春节效应等带来短期资金冲击，保证资金市场稳定。