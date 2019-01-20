本土微澜：《老蝌玩转沙巴》：沙巴十大自然美景 为什么！？沙巴如此多美景却还没人做一份清单让大家来疯游风下之乡？请容许我自作主张的为你们推荐十个2019年最美的打卡地点吧。





在波嘿都浪岛（Bohey Dulang）山顶，可眺望敦沙卡兰海洋公园的无敌海景。

■文/伍子科

广告

为什么！？沙巴如此多美景却还没人做一份清单让大家来疯游风下之乡？请容许我自作主张的为你们推荐十个2019年最美的打卡地点吧。

1. 神山：高处不胜寒

神山是全国唯一会冷死人的地方。对沙巴人而言，神山就是沙巴，不说神山美恐怕会引起暴动。登山时从山脚的奇花异草，沿途欣赏四千万年历史的怪石嶙峋，一路循着远古的冰河痕迹爬到顶峰，将是你人生最美的回忆之一。站在云海上那种至高无上的征服感令许多人再苦也要再爬回来重温。

2. 克里亚斯河：夏日圣诞树

想像你可以终日无所事事，吃了睡，醒了有很多老婆陪你玩。可惜这男人的梦想是属于长鼻猴所有。你可以在克里亚斯河（Klias）船上巡游，观看长鼻猴向母猴炫耀它的大鼻子。这里的日落也是一绝，粼粼的河面反映绚丽的火烧云。入夜时分，两岸的树上布满了萤火虫，像心跳那般有节奏的和星星一起闪耀，一切都美得不真实。

3．担布南：绿色天堂

广告

气候与风景怡人的担布南，映入眼帘几乎是清一色的绿色，因此有"东方瑞士"的美誉。它的特色是满山的竹林和富有诗意的村落稻田。如果孟浩然和陶渊明等田园诗人来到担布南也会诗兴大发吧。现代人天天对着手机伤眼的蓝光，一定要常来担布南让叶绿素洗洗眼哦。

4. 灯火楼： 婆罗洲最北端

有如天涯海角的灯火楼，左是南中国海，右是苏禄海，上是蓝天、下是海洋。你知道吗？我国历史最古老的沉船就是在灯火楼附近。毗邻灯火楼的洁白沙滩也是沙巴最漂亮的海滩之一。多数游客在灯火楼匆匆自拍几张就离开了。愿意等待的有心人可以看到满天繁星和跨过穹苍的银河与流星。

5. 敦沙卡兰海洋公园：海中的火山湖

广告

这沙巴第二大的海洋公园实际上是250万年前在仙本那海洋中的超级大火山。爆发后形成直径6.5公里的火山湖。随着时间的流逝，部分火山口沉入海中，剩下的土地就成为了八个岛屿。在波嘿都浪岛（Bohey Dulang）的山顶，你可以眺望整个公园的无敌海景。环岛的碧蓝海水中还有茅屋渔村。这绝美的画面让我国摄影家捧回不少国际奖。

想知道还有哪五个美景上榜吗？敬请留意下一期喔。