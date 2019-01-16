美银美林调查:52％预期今年全球获利减‧投资者10年最悲观

（纽约16日讯）美银美林公佈最新调查显示，高达60%的基金经理人预期未来一年内全球经济增长将放缓，创下2008年7月以来最悲观，显示投资者对於全球经济展望恶化。



據美银美林1月基金经理人月调显示，虽然净60%的受访者认为未来一年内全球经济成长恐降温，但预期全球经济陷入衰退的人仅佔14%。



调查亦显示，净52%的受访者预期未来一年内全球获利恐将减少，此为10年来最悲观的展望，與一年前调查形成强烈对比，当时约有39%的人看好全球获利可望改善。



美银美林首席投资策略师哈尼特（Michael Hartnett）表示：“投资者心态依然悲观，对於全球经济成长與获利预期本月皆大幅下滑。但即便如此，基金经理人仍认为未来一年经济成长将呈现停滞，但不至於跌入衰退。”



此外，仅19%受访者预期未来一年内全球物價将持续飙涨，远低於去年4月调查时的82%占比。



48%认为企业负债比例过高



而基金投资者连续8个月将全球贸易战视为市场头号风险。而企业负债过高则首度成为投资者担忧来源，这是自2009年以来首见，高达48%的受访者认为企业负债比例过高。



此调查於1月4至10日进行，共访问234名基金经理人，这些人管理的资产规模达4940亿美元。



而美银美林针对欧洲基金经理人的调查显示，欧洲的经济成长展望與股票配置双双创下7年新低。



此外，受访者认为美元遭到大幅高估，美元是去年全球表现最好的资产之一。而英国股票则是全球與欧洲投资者最不喜欢的投资资产，约有39%的欧洲投资者表示，未来一年内将减码英国股票配置。



分析师在报告指出：“随著英国脱欧期限到来、不确定性剧增，不少基金经理人认为英镑遭到低估。”

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