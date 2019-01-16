Airbnb连续2年录得盈利 Airbnb本周表示，不包括某些费用在内，该公司已连续第二年盈利。Airbnb目前正在准备IPO（首次公开招股）。

（纽约16日讯）Airbnb本周表示，不包括某些费用在内，该公司已连续第二年盈利。Airbnb目前正在准备IPO（首次公开招股）。

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准备IPO

Airbnb在一封邮件中表示，2018年，该公司的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为正数。该公司发言人拒绝透露具体数字。消息人士去年2月对彭博社表示，该公司2017年财务状况超出预期，营收为26亿美元，利润为9300万美元。

A i r b n b最近的估值达到310亿美元。该公司首席执行员布莱恩‧切斯基（Brian Chesky）此前承诺，将在2020年之前推动公司上市。届时一些员工持有的期权将过期。

亚马逊资深高管戴夫‧史蒂芬森（Dave Stephenson）本月加入Airbnb担任首席财务员。这个职位是企业IPO的关键，此前由劳伦斯‧托西（LawrenceTosi）担任。去年，由于在公司何时上市的问题上有不同意见，托西选择离职。

Aribnb表示，到2019年第一季度末，自2008年成立以来的住客总数将超过5亿。邮件显示，房主和住客共在平台上留下了超过2.5亿条评论。