美会员费上调‧网飞股价涨6.5% 因制作原创内容和拓展国际市场烧钱太凶，网飞（Netflix）宣布将调涨美国会员月费，涨幅介于13至18%，为该影片串流媒体公司自2017年以来第一次涨价。

（图：美联社）

（华盛顿16日讯）因制作原创内容和拓展国际市场烧钱太凶，网飞（Netflix）宣布将调涨美国会员月费，涨幅介于13至18%，为该影片串流媒体公司自2017年以来第一次涨价。

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受此激励，周二网飞股价收涨6.5%，为354.64美元，为今年来累计30%的涨幅再添上一笔。

网飞在声明中表示，受到欢迎的标准方案月费将由10.99美元调升至12.99美元；顶级方案月费由13.99美元提高至15.99美元；基本型方案月费由7.99美元调涨至8.99美元。

相较之下，AT&T旗下的HBO Now串流服务月费为14.99美元，Hulu无广告方案每月收取11.99美元。分析师表示，这显示网飞即使涨价了，仍是非常便宜的娱乐选项。

网飞预计在周四盘后公布第四季财报。