小摩富国营收失色 小摩去年第四季营收增加4.1%，至268亿美元，略低于市场预期的269亿美元；上季净利则比一年前成长67%，至70.7亿美元或每股1.98美元，也不如分析师预期，主因是去年底市场波动性升高导致债券交易转弱，抵销了利率上升与贷款增加所带动的业绩成长。小摩股价15日盘中应声跌2.6%。

（纽约16日讯）摩根大通（小摩）与富国银行（Wells Fargo）上季营收均不如市场预期。

广告

小摩去年第四季营收增加4.1%，至268亿美元，略低于市场预期的269亿美元；上季净利则比一年前成长67%，至70.7亿美元或每股1.98美元，也不如分析师预期，主因是去年底市场波动性升高导致债券交易转弱，抵销了利率上升与贷款增加所带动的业绩成长。小摩股价15日盘中应声跌2.6%。

小摩4个主要事业中，有3个上季营收下滑，其中债券交易营收下滑16%。小摩首席执行员戴蒙在发布财报时表示，即使波动性与较低的市场水平影响上季业绩，但去年是表现强劲的一年，营收与获利均创纪录。

富国银行同日表示，上季营收比一年前下滑5%，至210亿美元，也低于市场预期，主要受到所有事业营收都下滑的冲击。该银行上季净利为61亿美元或每股1.21美元，则高于分析师预测。富国银行股价15日早盘小跌0.6%。

富国努力解决监管问题

富国银行仍正在努力解决监管问题，因为报道指出联储局（Fed）已拒绝该银行提出的预防更多消费者资料遭滥用计划。富国也正在实施削减成本计划。

尽管财报不如预期，摩根大通收涨0.7%；富国银行跌1.6%。