福特 福士伟根组全球联盟 福特（Ford）和福士伟根（Volkswagen）宣布了一项“全球联盟”，这意味着从商用车到潜在的新服务，两家汽车制造商将合作开展一系列项目。

(图：法新社)

（华盛顿16日讯）福特（Ford）和福士伟根（Volkswagen）宣布了一项“全球联盟”，这意味着从商用车到潜在的新服务，两家汽车制造商将合作开展一系列项目。

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该联盟将由福特CEO吉姆‧哈克特（Jim Hackett）和福士伟根CEO赫伯特‧迪斯（Herbert Diess）领导的一个联合委员会、两家公司的资深高管共同营运。两家汽车制造商不会因为这一结盟而持有对方的股份。

合作开发电动车

两家集团将寻求合作开发电动汽车、自动驾驶技术和新型运输服务。它们周二在公布合作伙伴关系时表示，也“愿意考虑未来其他的车辆项目”。

该联盟是自雷诺（Renault）和日产（Nissan）于1999年携手以来最大的非合并汽车业合作伙伴关系之一。结成这一联盟之际，汽车业正进入主要市场销量趋缓和成本不断上升的时期。

目前，各家汽车制造商正在寻求业务广度，投资新技术（如电动或自动驾驶系统），同时投资当前的汽车开发，迫使许多制造商寻求合作伙伴关系来分摊成本。

助专注各自特定优势

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哈克特表示：“我认为你不能单独做到这一点。我们相信，这一根本转变正在帮助汽车制造商专注于各自的特定优势。”

福士伟根在欧洲和中国市场及电动车领域占据主导地位；福特在北美市场和商用车领域表现强劲，并拥有自己的Argo AI自动驾驶汽车项目。

作为第一步，两家汽车制造商将致力于皮卡和商用车联合项目，目标是在2022年推出新产品，并从2023年开始提高两家公司的利润。

福特还计划为两家集团设计和制造面向欧洲的较大型商用货车，而福士伟根打算生产一款城市货车。

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分享“工程脑力”

哈克特补充说，两家公司都将为彼此的车辆开发做出贡献，并分享“工程脑力”。

迪斯表示，两家集团可能会在中国这个世界最大电动车市场联手开发电动汽车。

“我们相信我们可以探索未来的合作机会，”他表示，尽管他排除了两家公司中任何一家持有对方股份的可能性。

哈克特表示，两家汽车制造商将在未来几周提供详细信息，说明“联盟将如何影响福特开展营运的不同地区”，这表明这家美资集团和福士伟根可能在拉丁美洲合作；福特正准备在该地区重组其业务，以求恢复盈利能力。

这家美国汽车制造商正在几个陷入挣扎的地区进行全面业务改组，上周宣布在欧洲裁员“数千人”。

《凯利蓝皮书》（Kelley Blue Book）和《Autotrader》执行出版人卡尔‧布劳尔（Karl Brauer）表示：“我们将看到更多这类合作伙伴关系，不仅在汽车制造商之间，而且在汽车制造商和科技公司之间。但正如目前围绕雷诺-日产-三菱（Mitsubishi）联盟的争议所证明的那样，合作并不总是那么容易的，而且并不能保证成功。”