世界杰出名人榜颁奖礼‧陈凯希获终身成就奖 其中，海鸥集团创办人陈凯希获颁“终身成就奖”，以表扬他一生为华社、文化和公益慈善做出贡献，成为儒商的典范，“年度人物奖”则由香港电影人黄百鸣获得。

荣获“终身成就奖”的陈凯希（前排右四）与陈豪（中）、东姑加里尔（右六）和方天兴（右五）等嘉宾和得奖者在第5届世界杰出名人榜颁奖礼上相见欢。左起为谢重杰、江苹蓉、彭于玲、Gusti、黄百鸣和王钟璇；右起为林杨风、林晋民和本杰明l。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙登16日讯）2019年第5届世界杰出名人榜颁奖典礼圆满落幕，共有21名来自世界各地的杰出人士获得殊荣。

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其中，海鸥集团创办人陈凯希获颁“终身成就奖”，以表扬他一生为华社、文化和公益慈善做出贡献，成为儒商的典范，“年度人物奖”则由香港电影人黄百鸣获得。

陈豪：致胜关键不是比拼力量

世界杰出名人榜主席兼创办人拿督陈豪说，本届大会主题为“上善若水，海纳百川”，寓意刚柔并济，相互学习。

陈豪昨晚在颁奖礼上致辞时指出，他相信未来的致胜关键不是比拼力量，而是如水一般展现柔性的处世态度和软实力。

“我希望来自世界各地的嘉宾能借著名人榜平台结缘，发展友谊之海，共同见证彼此成长。”

他也认为，多元文化与种族造就大马的融合性和包容性，让我国成功对接上世界一半以上的人口。

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世界杰出名人榜于2014年创办，迄今已为逾100名来自大马、中国、台湾、香港、日本、印尼、越南、新加坡、俄罗斯、澳洲和加纳等地的杰出人士予以嘉奖。