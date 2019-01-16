“蜘蛛侠婶婶”十年前后最逆天！ 近期在社交媒体掀起热潮的“十年挑战”（#10yearschallenge），吸引众多网民和名人参与，纷纷上载自己在10年前和如今的照片作成对比，分享自己这十年来的变化和差异。

（雪兰莪·八打灵再也16日讯）“十年挑战”有人变老、有人变漂亮，但“这一位”变得太年轻、太漂亮、也太性感了！

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近期在社交媒体掀起热潮的“十年挑战”（#10yearschallenge），吸引众多网民和名人参与，纷纷上载自己在10年前和如今的照片作成对比，分享自己这十年来的变化和差异。

然而，其中一则由网民制作的“十年挑战”最为有趣和引起讨论，她就是漫威超级英雄“蜘蛛侠”的婶婶梅伊！

在这两张照片中，左边的是由托比马奎尔主演的第一代《蜘蛛侠》电影系列中，由罗丝玛莉哈里斯饰演的婶婶梅伊帕克，电影中的她是个白发苍苍的老妇人。

右边图片的则是由汤姆荷兰德主演的最新版《蜘蛛侠》电影系列中，由玛丽莎托梅饰演的梅伊帕克，片中的她不仅非常年轻，还漂亮又性感，连“钢铁侠”史塔克都被她着迷。

由托比马奎尔饰演的的第一代《蜘蛛侠》三部曲从2002年至2007年推出，随后由安德鲁加菲德主演的第二代《蜘蛛侠》二部曲于2012和2014年上映，直至如今的第三代蜘蛛侠，改由22岁的汤姆荷兰德主演，也是蜘蛛侠首次加入漫威宇宙家庭和“复仇者联盟”。