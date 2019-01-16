中国电视新限令：男艺人禁戴耳钉！‧男偶像违规“节目全程马赛克” 中国影视节目继“限古令”、“限娘炮”之后，广电总局又传出规定“男艺人上节目不可戴耳钉。”

出道的林彦俊，戴耳钉是招牌造型。由于新禁令男艺人不可戴耳钉，他在《小姐姐的花店》出镜时，耳朵都被打上马赛克。

中国影视节目继“限古令”、“限娘炮”之后，广电总局又传出规定“男艺人上节目不可戴耳钉。”此令一出让部分节目顿时受影响，包括《偶像练习生》出道的林彦俊、小鬼（王琳凯）在《小姐姐的花店》的耳朵画面，井柏然在《演员的品格》中的耳钉造型，都全程被马赛克！禁戴耳钉的限令曝光后，有网民质疑是“性别歧视”、“该管不该管的都管了”，见到偶像耳朵上马赛克更直呼“好尴尬啊。”不过也有网民表态支持，“戴耳钉不好看”、“这个规定我觉得很谜。”

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影视博主《青春小说影视剧透社》晒出截图，透露广电总局的新规定：“男艺人上节目不可戴耳钉。上星综艺和网综一样，戴的话高糊马赛克。”意即不限电视频道、网絡平台都受到禁令管制，因此林彦俊、小鬼的耳钉只要是超近特写，就可以看到高糊一圈遮去耳饰。井柏然在《演员的品格》同样也在耳朵部位被上了马赛克，只要有正面特写，就出现小圈圈黏在两边。