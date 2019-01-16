性侵13岁学障女儿· 狼父监20年打7鞭 被告去年首度被控上庭时否认有罪，后于今早改口认罪。

阿末索利（中）强奸患有学习障碍症的13岁女儿罪成。

（柔佛·昔加末16日讯）一名51岁父亲强奸患有学习障碍症的13岁女儿罪成，今早被判监禁20年和鞭笞7下。

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控状指出，被告阿末索利于去年1月至3月之间，在位于峇都安南的住家里强奸女儿。

案情显示，就读于一所国小特殊教育班的受害者时常缺课，校方因此寄发通知书给家长以示提醒，而住在另一屋的受害者姐姐知悉此事后，于去年3月11日早上约6时45分，前往受害者和父亲住所一探究竟。

当姐姐入屋后直接走入睡房，看著身穿一件短裤的父亲压在受害者身上，因此怀疑妺妹可能已被侵犯，而同住一屋的10岁弟弟，也曾看见父亲在受害者房间赤裸身子。

这名姐姐询问受害者后案发过程，相信妹妹已被性侵犯后，并于去年3月20日报警，而警方则于当天下午1时逮捕被告。

被告去年首度被控上庭时否认有罪，后于今早改口认罪。他在刑事法典第376（2）条文下被判监禁20年和鞭笞7下，并在2017年性侵儿童法令第14（a）条文下被判监禁10年，两个监禁刑罚同时进行。

受害者上有2名姐姐下有1名弟弟，其母在多年前去世。自被告于去年被捕后，家人不曾前往探望，今天下判日也没现身。