大马羽球超级500赛· 刘国伦吴堇溦 顺莹双蔚齐闯次圈 大马军团在主场表现整体上取得出色的开始，两支自由人组合男双吴蔚昇与陈蔚强以及混双陈炳顺与吴柳莹，皆延续上周称霸泰国羽球300赛的勇态，4人风尘仆仆回国就取得开门红。

陈炳顺与吴柳莹晋级混双次圈。（图：马新社）

（吉隆坡16日讯）大马羽球超级500赛今日虽仅仅展开首圈的争夺，却精彩连连，话题性十足！

广告

首先是大马阵营接二连三报喜，去年加冕世青赛以及青奥运女单冠军的吴堇溦，在首圈赛爆冷以21比14、21比12打败日本3号种子，这是堇溦首次战胜世界排名前5的球员（山口茜世界排名第5）的球员。

这也是堇溦在6次与山口茜交手以来，首次赢了对方。

而大马军团在主场表现整体上取得出色的开始，两支自由人组合男双吴蔚昇与陈蔚强以及混双陈炳顺与吴柳莹，皆延续上周称霸泰国羽球300赛的勇态，4人风尘仆仆回国就取得开门红。

此外，大马男单20岁小将李梓嘉以14比21、21比18、21比10逆转泰国的塔农萨，如愿闯进次圈。然而，他想挑战日本世界第1桃田贤斗的希望却落空，因为，世界冠军桃田竟意外以15比21、21比14、20比22不敌队友西本拳太，爆出赛会一大冷门。

梓嘉明日的对手同样是日本人，但换了个西本拳太，但估计也不好对付。

除了梓嘉，大马男单自由人刘国伦也上演精彩好戏，他在面对自己之前的克星托米时，在首局一度3比13落后的情况，上演惊天逆转，反以23比21、21比13勇挫这位印尼8号种子。这也是刘国伦4次与托米交手以来，首次战胜对方。

广告

而在女双赛场，去年9月才搭档的“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯，也在首圈历经3局苦战后，以2比1逆转淘汰世界排名20的泰国组合查拉查南与芭泰玛丝，杀入次圈。

大马男双除了“双蔚组合”挺进之外，尚有国家队的谢定峰与苏伟译以及王耀新与张御宇，也顺利取得开门红。

吴堇溦晋级女单次圈。（图：马新社）

刘国伦晋级男单次圈。（图：马新社）