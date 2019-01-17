魏家祥的“十年挑战”：林吉祥前后差很大 “可是今天林吉祥变成另一个样，他的犬牙和爪子都断了脱落了，不利了。”

（吉隆坡16日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，10年前的行动党元老林吉祥和10年后的林吉祥，有极大区别，譬如林吉祥以前经常抨击1990年代敦马哈迪参与国家银行炒外汇的案件，甚至出书点评，如今却变成了另一个样子。

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他今日在社交网脸书贴文说，除了首相马哈迪的密友，10年前，马哈迪的儿子如莫扎尼及慕克力，也经常成为林吉祥炮轰的目标，指控马哈迪裙带及朋党主义。

他说，林吉祥10年前，也对内安法令深痛恶绝，尤其是林吉祥与儿子（财政部长）林冠英遭到当局以内安法令押关监狱，所以当年马哈迪被批评成“法老”、“残暴的”或独裁者，并不稀奇。

“可是今天林吉祥变成另一个样，他的犬牙和爪子都断了脱落了，不利了。”

他说，大马第七任首相马哈迪，在国会下议院只占据16席。

他表示，经历了10年林吉祥的确变了，只是静静的，尤其当马哈迪准备捡拾“垃圾”或收容青蛙（退年巫统的国会议员）时，林吉祥变哑了。

他说，行动党的主张是要制立反跳槽法令，以确保能体现民主的两党制，能在我国茁壮地运作。