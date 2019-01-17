美股走高．道指涨141点 截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨141.57点，收于24207.16点，涨幅0.59%。

（图：法新社）

（美国．纽约17日讯）高盛和美银业绩亮丽激励，美股走高。纽约股市三大股指16日上涨。

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板块方面，纽约股市标普500指数十一大板块六涨五跌，金融板块和材料板块领涨，涨幅分别为2.20%和0.55%；必需消费品板块和通信服务板块领跌，跌幅分别为0.54%和0.41%。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨141.57点，收于24207.16点，涨幅0.59%。标准普尔500种股票指数上涨5.80点，收于2616.10点，涨幅0.22%。纳斯达克综合指数上涨10.86点，收于7034.69点，涨幅0.15%。

高盛升%9.5，报197.08美元，是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献116点，而麦当劳跌0.92%，报179.35美元，拖低道指11点。

科技股方面，苹果收市报154.94美元，升1.22%，谷歌母公司Alphabet收市报1089.51美元，升0.27%，亚马逊收市报1683.78美元，升0.55%，Facebook收市报147.54元，跌0.94%。（新华社、香港明报综合）