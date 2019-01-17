欧股涨跌不一．伦敦股市下滑0.47% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数16日报收于6862.68点，比前一交易日下跌32.34点，跌幅为0.47%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

（英国．伦敦17日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数16日报收于6862.68点，比前一交易日下跌32.34点，跌幅为0.47%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中地产类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：房地产商泰勒温佩公司股价上涨5.64%，房地产商Persimmon股价上涨5.41%，玛莎百货股价上涨4.02%，邦瑞地产股价上涨3.91%，英国法通保险股价上涨3.51%。

当天伦敦股市成份股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：培生集团股价下跌5.98%，家用清洁用品公司利洁时集团股价下跌4.19%，俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价下跌3.58%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌2.96%，英国联合食品集团股价下跌2.38%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4810.74点，比前一交易日上涨24.57点，涨幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10931.24点，比前一交易日上涨39.45点，涨幅为0.36%。（新华社）