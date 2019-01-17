外长：法国受误导停用棕油．首相致函表达大马立场 外交部长拿督赛富丁说，首相敦马哈迪就欧盟抵制大马棕油及法国停用棕油一事，正式致函给法国总统马克龙；首相信函是本月14日，通过法国驻马来西亚大使移交给马克龙。

（布城16日讯）外交部长拿督赛富丁说，首相敦马哈迪就欧盟抵制大马棕油及法国停用棕油一事，正式致函给法国总统马克龙；首相信函是本月14日，通过法国驻马来西亚大使移交给马克龙。

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他今日发文告指出，信函就法国停用大马棕油，表达了大马的立场。

他说，由于法国受到误导，包括错误地将棕油种植等同于森林砍伐，结果法国政府决定把棕油视为常规燃油而非绿色燃油。

他表示，法国的做法已造成棕油价格出现30至40%的涨幅，这间接的也造成欧洲人民转而选用葵花籽油及其他的菜油。

“欧盟及法国最新动向，除了不会让全球经济带来正面发展，已会导致国内65万名小园主深受其害，更不利于200万名从事与棕油业有关的人士。”

因此，外交部呼吁欧盟成员国，摒弃任何禁用或杯葛棕油的举动。