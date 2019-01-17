MYEG最热．马股一度冲上1680点 马股今早随大市开升7.13点，至1680.21点，冲上1680点，随后回落.

（图：马新社）

美国股市16日走高，亚洲主要区域股市17日普遍开涨。

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马股今早随大市开升7.13点，至1680.21点，冲上1680点，随后回落。

截至早上9时30分，富时隆综指数升5.14点，至1678.22点。

富时创业板指数升26.99点，至4501.18点；富时全股项指数升47.77点，至11628.66点。

上升股有271只，下跌股116只，另233只平盘，成交量3亿5275万股，值1亿7630万令吉。

MYEG服务（MYEG,0138,主板科技组）的快递服务执照获延长3年，激励股价升4仙或3.70%，至1令吉12仙。

威城（VS,6963,主板工业产品服务组）升0.5仙，至88仙。

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亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）升4仙或1.31%，至3令吉09仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）升3仙，至3令吉31仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）升7仙或1.09%，至6令吉49仙。

大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）升0.5仙，至97.5仙。

布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）跌0.5仙或1.72%，至28.5仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）跌1仙，至4令吉69仙。