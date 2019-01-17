5月杪截止．暨大奖学金待申请 中国暨南大学宣布，今年奖学金名额从原有的20份增至50份予我国有意到暨南大学升学的学子申请，截止日期为5月31日。

（八打灵再也16日讯）中国暨南大学宣布，今年奖学金名额从原有的20份增至50份予我国有意到暨南大学升学的学子申请，截止日期为5月31日。

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暨南大学马来西亚校友会发文告指出，暨南大学丝路奖学金的申请条件是须在我国独中统考（UEC）成绩5科包括华文、英文、数学及2科相关科目不超过20点，或大马高级学校文凭考试（STPM）成绩中获得1B，及CGPA3.0以上。

该奖学金金额分为一等奖及二等奖，一等奖共有20份名额，获奖学金者可获得30000元（约1万8000令吉），而新增的30份奖学金金额是属于二等奖，获奖学金者可获得20000元（约1万2000令吉）。

暨南大学是由中国国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学，重点课程有物流管理、工商管理、新闻系、应用经济学、中国语言学、生物学、中医学、药学专业及音乐系等。

该校友会呼吁凡符合资格者均可向该会提出申请，也可通过电邮<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>或致电暨南大学马来西亚校友会018-2888263了解更多详情。