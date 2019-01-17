促进马日交流有功．祖基菲里获颁旭日小绶章 向东学习政策协会校友会（ALEPS）前社长拿督祖基菲里促进马日两国交流有功，获日本明仁天皇授予四等旭日小绶章。

宫川真喜（右）表扬祖基菲里（左）多年来对日马关系的贡献。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）向东学习政策协会校友会（ALEPS）前社长拿督祖基菲里促进马日两国交流有功，获日本明仁天皇授予四等旭日小绶章。

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日本驻马大使宫川真喜雄于今日代表天皇将四等旭日小绶章授予祖基菲里，表彰他为日马关系所作出的贡献。

宫川真喜雄在颁授典礼致辞时说，祖基菲里在向东学习政策协会校友会担任社长服务8年，使该组织内的财务及行政管理获得有效改善。

日大使：向东学习之子

他说，首相敦马哈迪自1981年提倡向东学习政策，祖基菲里是第一批派往日本留学的学生，毕业后投身日马两国关系发展回馈国家，致力于实现向东学习政策的目标。

“如果说首相敦马是向东学习之父，那祖基菲里就是向东学习之子。”

他也说，祖基菲里曾在隆市日本学校担任顾问20年，促进两国文化交流，栽培更多留学日本的人才。

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“他也在大马建立日本附属学院—帝京语文中心（PBT），为本地学生提供到日本升学的机会。”

另一方面，针对向东学习政策，祖基菲里建议加强日马两国企业的合作，让更多投资者发展清真市场。

他在颁授典礼后表示，“我希望2020东京奥运会有一块专属区域为穆斯林提供清真食品。”