撒旦铜像被批太友善 西班牙中部古城塞哥维亚市计划竖立一座具有现代感的撒旦铜像，展示撒旦坐在一条石壆上，举起右手，拿着一部智能手机自拍。不料却引起争议。事缘当地居民投诉雕像的撒旦充满笑容的形象“太友善”，和撒旦的传统形象不符。





（图：网络照片）

西班牙中部古城塞哥维亚市计划竖立一座具有现代感的撒旦铜像，展示撒旦坐在一条石壆上，举起右手，拿着一部智能手机自拍。不料却引起争议。事缘当地居民投诉雕像的撒旦充满笑容的形象“太友善”，和撒旦的传统形象不符。

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那座铜像是根据当地一个神话故事制作的，故事讲述撒旦被骗进市内一条著名的水道。至今已有超过5400人（相等于全市10%人口）签署请愿信，要求取消竖立那座雕像。事件更闹上法庭，法官已下令暂时搁置展出，让法庭研究它是否冒犯基督徒及天主教徒。

雕像创作者退休医生、艺术家阿贝拉接受传媒访问时表示，知道自己的作品引起这么大的回响及受到这么多批评，感到十分惊讶。他说，当地的学校也有向学童讲述那个神话故事。一名市议员也认为市民的反应过敏，对艺术家不公平。