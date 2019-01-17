王储：避免配对不合．柔政府求职网欢迎觅职 柔佛王储东姑依斯迈建议州内的年轻人，可以到柔佛州政府设立的求职网页觅职，可避免出现职位和教育背景不匹配的情况。

柔佛王储东姑依斯迈建议州内的年轻人，可以到柔佛州政府设立的求职网页觅职。

（柔佛．新山16日讯）柔佛王储东姑依斯迈建议州内的年轻人，可以到柔佛州政府设立的求职网页觅职，可避免出现职位和教育背景不匹配的情况。

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王储在脸书上发文指出，他注意到国库控股研究院在上月发表的研究指出，许多年轻人的职位与教育背景不匹配，因此鼓励州内子民到州政府的求职网页（http://johorcareer.johor.gov.my/johorcare…/pemohon/index.php）上寻找合适的工作。

他认为，如果雇主和年轻人可以善用这个求职网页，相信职业配对错误的情况会减少，因此他也建议州政府改进相关的网页，确保用户能够轻易使用网页，并鼓励柔佛的雇主进行登记和刊登招聘广告。

王储也建议，该网页应该设立一个为自由业者、临时工提供工作的专区，协助柔佛州的年轻人接轨零工经济（Gigeconomy）。