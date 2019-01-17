阿斯拉夫：身为大马人．“纳吉有权助选” 巫统青年团团长拿督阿斯拉夫表示，前首相拿督斯里纳吉作为大马人，有权到金马仑补选助选。

（吉隆坡16日讯）巫统青年团团长拿督阿斯拉夫表示，前首相拿督斯里纳吉作为大马人，有权到金马仑补选助选。

广告

“据我所知，纳吉对联邦土地发展局垦殖民有恩惠，垦殖民都想要与他会面。”

阿斯拉夫今日主持巫青团执委会议后受询及纳吉助选一事，这么表示。

巫青团每月公布物价调查

他也宣布，巫青团每个月都会通过社交媒体公布他们针对物价的调查，以便物价能降低，让人民可以感受更舒适的生活。

“因政府监督物价不力，人民感受的生活压力日益加重，例如50令吉（所购买物品）如今已经无法装满手推车。”

他说，虽然贸消部长宣称他们拥有监督物价的应用程式，但是往往有关报告未能反映真实情况，因此需要巫青团协助。

广告

关于殉职消防员阿迪课题，巫青团将免费为家属提供观察员律师出席验尸庭审讯。

“我们收到消息，有某股力量想要尽早关闭此案，以便淡化该课题，但是我们认为正义即是正义，作为履行公职而殉职的公务员需要获得公正调查。”

将积极到校园接触大学生

另外，阿斯拉夫表示，在大专法令对大学生参政限制解除后，巫青团会积极到全国校园接触大学生。

广告

“此举并不是要煽动，而是要根据事实教育他们，以便他们成为真正以智慧及事实为根据的年轻人。”

另外，阿斯拉夫表示，这次金马仑国会议席补选，他们会在丹纳拉达州议席投入更多接触选民工作，特别是拉拢更多华人及印度人选票支持国阵。

他说，行动党很有信心以为这次补选在华人及印度人票上已稳操胜算，事实上他们忘了，希盟很多竞选承诺没有兑现，已经引起人民不满，因此他呼吁选民支持国阵候选人。