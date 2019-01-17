大马羽球超级500赛‧直落2局挫山口茜‧吴堇溦首胜世界前5球员 大马一姐兼2度世青冠军吴堇溦在女单首圈打出当天最大冷门之一，以21比14、21比12勇挫日本3号种子山口茜，次圈将对阵中国小将张艺曼。

大马的吴堇溦昨日在大马羽球超级500赛女单首圈赛中以两局意外淘汰日本3号种子山口茜，挺进次圈。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）大马羽球超级500赛今日进行各项首圈赛事，大马一姐兼2度世青冠军吴堇溦在女单首圈打出当天最大冷门之一，以21比14、21比12勇挫日本3号种子山口茜，次圈将对阵中国小将张艺曼。

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打出成年赛事最佳表现并首次击败世界排名前5球员（山口茜世界第5）的堇溦赛后表示：“我赛前预计这是一场艰难的比赛，我没有想过会赢，就只想去拼她，因为我已半年没有打高水平的成年赛事，所以想知道自己的水平在那里，所以我胜出后感到很高兴。

我认为如果她打出最佳水平，我很难赢她，但她今天表现很紧张，有很多失误。我很享受这场比赛。下一场比赛也很难。我希望能继续保持拼劲去拼对手。”

这也是堇溦生涯6次与山口茜交手以来，首次打败对手。

盈盈抒芽相继力拼3局落败

可惜，大马另两名女单李盈盈和谢抒芽，都相继在力拼3局后落败。

李盈盈以11比21、21比15、17比21不敌俄罗斯女单科瑟斯卡雅，赛后她对自己无法把握好签而懊悔不已。科瑟斯卡雅接下来次圈将对决韩国6号种子成池铉，后者首圈以2局打败加拿大选手李文珊。

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谢抒芽则先盛后衰以21比19、5比21、13比21败于中国女单高昉洁，后者次圈将硬撼西班牙4号种子马琳。

谢抒芽赛后指出，次局换场后不适应顺风环境，第3局则因自己思想没抓紧，因此最终落败。

小戴轻松响首炮而台湾头号种子戴资颖仅耗时23分钟，便以直落两局大胜香港选手张雁宜，次圈将对阵丹麦选手莉妮。

泰国6号种子拉查诺则以两局打败印尼选手格蕾戈丽雅展开卫冕之旅，次圈将迎战英格兰选手比尔切。

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奥原转当自由人响首炮

2号种子奥原希望在日本内战中战胜高桥沙也加，成功拿下转为自由人后的开门红，下一轮将再度遇上同胞大崛彩，后者以直落两局击退韩国选手金佳恩。

中国5号种子何冰娇直落2局皆以21比15取胜泰国选手布莎楠挺进次圈，接下来将与印尼选手兼新科泰国大师赛女单冠军菲特丽雅妮争夺8强席次。

新婚燕尔的印度7号种子赛娜则苦战3局，最终以14比21、21比18、21比18力挫香港选手邓旋，次圈将面对另一香港选手叶姵延的挑战。

大马男单自由人刘国伦在首圈以直落两局力克老对 手托米，终在两人4次交手以来，拿下首胜。

国伦首局大逆托米

桃田爆冷一轮游

男单赛场，大马的国手李梓嘉与自由人刘国伦都打出彩精一仗，但日本世界第1桃田贤斗却“抢掉了”话题。

世界冠军桃田贤斗竟在首圈意外以15比21、21比14、22比20不敌队友西本拳太，2019年惨遭开门黑，也创下本赛会最大冷门。

梓嘉挑战世界第1希望落空而桃田的出局，也令李梓嘉无缘如愿挑战世界第1，梓嘉是在另一场争夺，以14比21、21比18、21比10战胜泰国选手塔农萨，对对手取得2连胜。

南京世羽赛铜牌刘国伦在男单首圈硬碰赛会印尼8号种子托米，在首局一度以2比11落后下，最终以23比21逆转成功，次局再以21比13拿下比赛胜利，取得双方4次交手首胜，次圈将对阵丹麦新人斯文德森，后者因韩国老将李炫一首局退赛而出线。

在去年闯入半决赛的福地上演大逆转的国伦赛后表示：“我从青年时代就没胜过托米，很高兴这次能够首次战胜他。首局大幅度落后是因为我太慢热，在半场休息时，教练加快比赛节奏的指示奏效，我就一分一分追上来，成功逆转对手。”

安赛龙打响卫冕首炮

而卫冕冠军兼5号种子安赛龙则以21比16、21比5轻取日本选手坂井一将，次圈将与队友维廷胡斯交手。

中国两大好手2号种子石宇奇以及3号种子谌龙，皆旗开得胜，石宇奇苦战3局险胜法国选手利维德兹，次圈对泰国选手苏邦尤。谌龙则轻取香港选手李卓耀次圈对阵印尼亚运冠军约纳丹。

男单印尼6号种子安东尼在首圈先衰后盛，以2比1打败泰国选手柯锡，将于次圈迎战印度入选赛选手卡斯耶普。