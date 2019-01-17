林冠英：可比较福祉．“补选勿玩弄种族情绪” 财政部长林冠英指出，在补选中，各方可以比较何者能够给人民带来福祉和为金马仑带来发展，而不是玩弄种族和宗教极端的情绪。

（八打灵再也16日讯）财政部长林冠英指出，在补选中，各方可以比较何者能够给人民带来福祉和为金马仑带来发展，而不是玩弄种族和宗教极端的情绪。

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他发文告说，希盟政府依据当时的财务情况协助各个在教育部注册的学校，然而在金马仑区国会议席补选时，却有人批评财政部拨款给独中和新纪元大学学院。

他说，拨款1500万令吉给国际伊斯兰大学和拨款200万令吉给新纪元大学学院都不应该成为课题，除非有心人士心怀不轨，企图点燃种族和极端主义的情绪。

他指出，作为真正包容的政府，希盟希望人民可以一起支持追求全民都表现卓越的教育议程，这也是为了协助经济发展。

政府准备6亿5200万给各校

他说，根据2019年财政预算案，政府准备6亿5200万令吉的款项给予各校作为提升和修葺工程的费用，而2018年则是6亿1500万令吉。

“在2019年财政预算案中，拨款1200万令吉给独中和2500万令吉给乡区宗教私塾，但是在2018年财政预算案却没有拨款给这两类的学校。”

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他说，其他如玛拉理科初级学院（MRSM）获得5000万令吉拨款、政府津贴的宗教学校和宗教学校（Sekolah Tahfiz）也各得5000万令吉。

他指出，获注册的乡区宗教私垫（Sekolah Pondok yang berdaftar）所获得的2500万拨款则于1月8日移交给掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希。

他说，较早时，财政部也已经拨款1500万令吉给国际伊斯兰大学（UIM），该大学是私立大学也是非营利大学。

他指出，根据教育部资料，在151所已经注册的乡区宗教私塾中共有1万零723名学生，而107所人民宗教中学（SMAR）则有2万4651名学生。

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“因此，乡区宗教私塾和人民宗教中学总共有3万5364名学生，每人平均享有707令吉拨款。”

他说，而62所独中则有8万4462名学生，每人平均享有142令吉拨款。

失望有人玩弄种族因素

对于特定人士在补选时，在教育课题中玩弄种族因素的谈话，他感到失望。

“此举并不健康，因为已经否定了提供包容教育的机会，以及协助追求卓越的努力。”

他指出，前朝国阵政府曾经拨款给拉曼大学学院（KUTAR），这是一所马华拥有的私立学院，在2012年至2018年财政预算案中，拨款介于3000万令吉至6925万令吉。

“当2019年财政预算案中给予拉大的拨款从2018年的3000万令吉减少至550万令吉时，我是不是应该被标签为反华人、亲马来人？当马华同意放弃拉大持有权，拨款恢复为3000万令吉，我是不是会被标签为亲华人、反马来人？”

“当政府拨款给国际伊斯兰大学，我是不是会被标签为反华人、亲伊斯兰？

当政府拨款给新纪元大学学院，我会不会又被标签为亲华人反马来人？”

他说，政府采取包容性的政策，以拨款给非营利教育机构。