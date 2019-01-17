大马羽球超级500赛‧国羽女双喜忧参半‧双雯告捷邹李出局 首日从入选赛直接获得正赛席位的“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯，在首圈苦战3局，成功以12比21、21比12、21比18逆转世界排名20位的泰国组合查拉查南与芭泰玛丝，次圈对手是印尼组合尤菲拉与加乌莎法蒂拉。

（吉隆坡16日讯）大马国家队女双则传来一喜一忧的消息，首日从入选赛直接获得正赛席位的“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯，在首圈苦战3局，成功以12比21、21比12、21比18逆转世界排名20位的泰国组合查拉查南与芭泰玛丝，次圈对手是印尼组合尤菲拉与加乌莎法蒂拉。

广告

国羽头号女双邹美君与李明晏却以8比21、14比21惨败给世界排名第10位的日本第5女双樱本绚子与高畑祐纪子；另一同样直接从入选赛升上正赛的张清玉与林秋仙亦挑战日本2号种子兼奥运金牌得主松友美佐纪与高桥礼华失败，以9比21、10比21惨败，双双首圈出局。

年龄相差5岁的嘉雯与铮雯，去年9月才开始搭档组成“双雯组合”，结果两人很快擦出火花，夺得澳门超级300赛和孟加拉国际赛冠军，两人在今年首战亦取得开门红，迎来美好开局。

嘉雯：每一场都是学习

即将29岁的嘉雯赛后表示：“这场比赛赢得很不容易，我们之前与不同搭档联手时，都输过给这支泰国组合，我们很高兴这次能最终胜出。对我们而言，每一场比赛都是学习过程，因为我们还算是新组合，还有很大的进步空间。我和铮雯需要更多时间磨合，无论场上或场下都要像朋友一样，多多沟通。我比她大几岁，有时她会有点尊重我，但我们正在慢慢适应。”

“根据签表，我们有很好的机会闯入8强，这是因为韩国种子组合李绍希与申升瓒退赛，我们从入选赛获得顶替她们的位置，也让我们处于更好的竞争位置。”

被对手追6个赛点

广告

嘉雯与铮雯在比赛决胜局一度以20比12大比分领先，但却被对手连追6分后才惊险拿下赛点，24岁的铮雯对此表示：“我们有点失去专注力，我也在后半段时比赛多兼顾后场，反而让对手在前场连连得分。我们会在下一场比赛继续努力。”

世界排名上升至33位的嘉雯与铮雯已达成了去年的目标，她们如今已获得参加顶级巡回赛资格，嘉雯表示，她们今年的目标是跻身世界前16位并抢下奥运会参赛资格，她们将和队友良性竞争，最好的组合能代表大马在奥运会上阵。

日本女双在世界排名前10榜就占据了5个位置，头号种子福岛由纪与广田彩花及3号种子兼世界冠军松本麻佑与永原和可那顺利晋级，但6号种子田中志穗与米元小春出局。

双蔚迎战中国世青冠军

广告

在男双首圈，在泰国大师赛打破两年冠荒的大马“双蔚组合”吴蔚升与陈蔚强小遇考验后，以21比14、19比21、21比9击退中国世青冠军邸子健与王昶，次圈将硬碰印尼两届前世界冠军莫哈末阿山与亨德拉，后者在焦点大战以2比0完胜韩国球星李龙大与金基正。

蔚升赛后表示：“本场我们表现不是太好，主要受场馆风向影响，不像泰国大师赛，场馆的风没有这样大。每个球馆都有风的问题，我们身为职业球员，需要去面对这问题。

下一圈对手印尼的阿山与亨德拉实力很强，我们必须做好准备。”

由小将当家的大马国家队男双相当争气，谢定峰与苏伟译及王耀新与张御宇分别战胜英格兰奥运铜牌得主伊利斯与兰格里奇及台湾8号种子廖敏竣与苏敬恒，与双蔚一起闯入次圈。

家铭隽程力克德组合

上个月刚从骨痛热症痊愈的大马自由人男双徐家铭与搭档刘隽程以2比1苦胜德国组合拉姆斯富斯与塞德尔，次圈对手是丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申；自由人阿里夫与阿兹林是唯一在首圈出局的大马男双。

印尼世界第1马古斯与凯文桑加亚、卫冕冠军法加与莫哈末莱恩、日本2号号种子嘉村健士与园田启悟和3号种子远籐大由与渡边勇大都纷纷闯关。