澳网‧科贝尔沃兹晋32强 2号种子科贝尔、3号种子沃兹妮雅琪以及5号种子史蒂芬斯，纷纷止住冷风，携手闯进澳洲网球公开赛女单第3圈（32强）。

科贝尔在澳网女单次圈，以6比2、6比3横扫从入选赛晋级的巴西球员玛拉。（图：法新社）

（墨尔本16日综合电）2号种子科贝尔、3号种子沃兹妮雅琪以及5号种子史蒂芬斯，纷纷止住冷风，携手闯进澳洲网球公开赛女单第3圈（32强）。

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德国名将科贝尔今日在澳网女单次圈，在仅丢5局的情况，以6比2、6比3横扫从入选赛晋级的巴西球员玛拉，接下来将与持外卡参赛的澳洲本土选手比雷尔争一席16强资格。

史蒂芬斯轻松过关2017年美网冠军史蒂芬斯则以直落2盘打败前女双拍档匈牙利的巴波斯。她曾在2014年闯进第4圈，隔年再打进半决赛，在第3圈赛中，史蒂芬斯将迎来31种子玛蒂奇。

而丹麦“小甜心”沃兹妮雅琪则以6比1、6比3轻取瑞典的拉尔逊，报到第3圈。澳洲的15号种子巴蒂也以6比2、6比3轻取中国的王雅繁，追求澳洲自1978年以来首位女单冠军。

捷克的8号种子柯薇托娃也顺利以6比1、6比3拿下罗马尼亚的贝古，下一圈战瑞士的本西奇。

9号种子伯腾丝意外落马但荷兰的赛会第9种子伯腾丝却不敌俄罗斯的帕芙柳琴科娃，爆了不小的冷门，比分是3比6、6比3、6比3。这是帕芙柳琴科娃自从2017年闯进澳网第3圈赛后，首次在大满贯赛挺进第3圈。

在昨日的女单首圈中，罗马尼亚的首号种子哈勒普、日本4号种子大坂直美以及乌克兰第6种子斯维托丽娜等，皆携手挺进。