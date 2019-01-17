6退党议员重返巫统？．希山：没接通知 巫统前副主席拿督斯里希山慕丁指出，对于6名退党议员要重新加入巫统之事，他没有接获任何通知，但他认为这并不合理，因为他们若真要回到巫统，或者巫统真要他们回来，他们会意识到的，又何须通过媒体和社交媒体发出相关的传闻，他们面子哪里挂得住，他们也是有尊严的。

希山慕丁（前排右三起）和马汉顺在碧兰璋拜票时，和当地居民交流。（图：星洲日报）

（金马仑16日讯）巫统前副主席拿督斯里希山慕丁指出，对于6名退党议员要重新加入巫统之事，他没有接获任何通知，但他认为这并不合理，因为他们若真要回到巫统，或者巫统真要他们回来，他们会意识到的，又何须通过媒体和社交媒体发出相关的传闻，他们面子哪里挂得住，他们也是有尊严的。

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他说，前首相拿督斯里纳吉昨晚在社交媒体上传一张与巫统主席拿督斯里阿末扎希、代主席拿督莫哈末哈山及他聚餐的照片，并非是要讨论巫统是否接纳6名退党国会议员要重新入党的事宜。

纳吉昨晚11时15分在本身的推特和脸书帐号贴出了上述合照，并指4人为了党、穆斯林和国家的未来结合，引起了诸多揣测，指他们讨论巫统准备接受6名退党议员重新入党的事宜。

希山慕丁今日下午联合马华署理总会长拿督马汉顺及国大党副主席兼打巴国会议员拿督沙拉瓦南到金马仑碧兰璋为金马仑国席补选候选人拉票，受到媒体访问时这么指出。

他指出，纳吉所上传的照片中的4人，对于巫统还有一些影响力，而这照片的释出也能让各界从一直以来的传闻中松一口气。

“我们都有共识，即巫统已经受够了各种传闻和阴谋论，这对巫统来说是不健康的，我在过去半年也是其中一个传闻受害者，自509大选后至今已经9个月，是时候团结国阵了！

他指出，此前有传闻指他要退出巫统及加入土团党，更是巫统退党潮的幕后黑手，他不明白为何每天都有相关的传闻，可是他如今依然在巫统和国阵，也来到金马仑助选，显示此前闹得沸沸扬扬的传闻，全是诬蔑。

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询及和莫哈末哈山合照所引发的两人关系，他说，他多次与对方合照，也曾互相拥抱，他曾和纳吉合照过，也被拍到和公正党署理主席拿督斯里阿兹敏和首相敦马哈迪合照，都引发了各种传闻和揣测。

他认为，国内的仇恨政治和分裂政治必须停止。

党选党分裂更严重

询及有党员呼吁巫统再举办一次党选，扶正莫哈末哈山的传闻，希山慕丁认为党不需这么做，若真的再举行党选，将会让分裂更严重，变本加厉，更让有心人士再占便宜，损失惨重的还是党员自己。

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他也感谢国大党让出国席，显示国阵内部有共识，一切已经和从前不同了，必须审时度势，让有胜算的候选人竞选。

希盟无需炒课题

“纳吉到金马仑助选没错”

另一方面，希山慕丁在双溪哥央垦殖民区与当地退伍军人交流后召开新闻发布会时表示，纳吉到金马仑助选并没错，毕竟纳吉是彭亨州人，也曾出任彭亨州务大臣，不需要连此事都成为一项课题。

他强调，希盟玩弄政治伎俩及怪罪前朝政府已足够，迄今希盟作为政府就该做工，不要再企图找借口。

他表示，这次的金马仑国席补选，也是为退伍军人提供发声的平台，促退伍军人投选国阵候选人，以确保国会能听见退伍军人的权益及心声。

末哈山：未接获申请书

另一方面，巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山指出，他至今仍没有接到任何已经退党的前巫统议员要重回巫统的入党申请书。

他强调，巫统的门户向来开放给任何人，但是要成为巫统党员就必须根据党章的程序申请。

莫哈末哈山是于今日针对有报道指有6名在上月退出巫统，前巫统国会议员已经提出申请重新加入巫统的新闻，作出上述回应。