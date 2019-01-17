美国议员提法案·禁售华为中兴芯片 共和党参议员Tom Cotton和众议员Mike Gallagher，以及民主党参议员Chris Van Hollen和众议员Ruben Gallego共同提出此项法案。

美国两党议员周三（16日）提出法案，禁止向华为、中兴通讯及其他违反美国制裁或出口管制法的中国电信公司出售美国芯片或其他组件。

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共和党参议员Tom Cotton和众议员Mike Gallagher，以及民主党参议员Chris Van Hollen和众议员Ruben Gallego共同提出此项法案。

法案特别提到中兴通讯和华为，指担心它们的设备可能被用来监视美国人。Cotton在声明表示，华为为中国共产党收集情报，其创始人兼CEO曾是军方工程师，“如果中国电信公司像华为违反我们的制裁或出口管制法，它们所得到的惩罚应不小于‘死刑’（不再向该些公司出售美国产品）”。

美国一直敦促盟友不要购买华为设备，称担心被中国当局用于间谍活动。任正非日前否认中国政府利用华为进行间谍活动。

（路透社）