孟沙商区停车位不足．业者霸月租停车位 孟沙商业区多个月租停车位在租借的使用时限外被继续霸占，导致公众无法使用！

部份业者想尽各种办法，以不同的障碍物霸占月租停车位。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）孟沙商业区多个月租停车位在租借的使用时限外被继续霸占，导致公众无法使用！

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根据吉隆坡市政局的租借停车位条例，月租停车位的租借时间是星期一至星期六早上7时30分至傍晚6时，其他时段、星期日及公共假期都需开放给公众停泊。

若租借停车位的业者在租借时限外的时段继续霸占停车位，吉隆坡市政局则有权对其开罚单，最高罚款是500令吉。

法米：周末与公共假期时

业者不应置物霸车位

公正党班底谷区国会议员法米不久前在其推特上谴责租借停车位的业者，不应在周末与公共假期时，竖起柱子霸占停车位，而他也亲自在某个星期日走访孟沙商业区，一一将柱子推倒，让公众可使用停车位。

《大都会》社区报记者也在周末走访孟沙商业区一带，发现部份月租停车位仍竖起柱子，或以其他障碍物阻挡起来，导致不断涌入该区的驾驶人士只能望而兴叹。

据记者观察，在租借时限外仍继续被霸占的月租停车位，大部份属于周末也继续营业的业主所有，在顾客来到店门口后，才移开障碍物或推倒柱子，让顾客使用停车位。

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租借业者：下车推柱停车

停车位常被公众霸住

一名不愿具名的月租泊车位租借业者指出，许多业者选择全天候竖起月租停车位的柱子，或使用其他障碍物霸住停车位，最大的原因在于公众并未遵守月租停车位的使用条例，在租借者可使用的时间内，继续将轿车停在月租停车位内，导致租借者“出了钱，不能用”。

她说，在月租停车位的使用时限内，她竖起柱子，以免其他公众在该处停车，但却不止一次看见有公众自行下车将柱子推倒，然后停车，也不留下任何联络方式。

向市局投诉不获重视

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“即使我立即向吉隆坡市政局投诉，却不获当局重视，也未有官员前来解决问题。

“我还曾在发现停车位被公众未经同意就使用的当下，立即上前提醒对方离开，但对方却‘装傻’表示没看见该停车位已画上红格，或表示不知道红色停车格的作用，让我深感无言。”

建议修改月租使用时限

她认为，吉隆坡市政局应修改月租停车位的使用期限，因大部份业者在周末二日都选择营业，也是顾客量最高的时段，但星期日却无法使用月租停车位，导致顾客来到门口却因没有停车位，继而选择离去。

她说，基于上述原因，她也自行决定在营业时间结束后，即每日的晚上8时后才放下柱子让民众使用泊车位。此外，她也透露，吉隆坡市政局执法人员已有3个星期未到该区巡视，更遑论对违例车主开罚单与锁车轮。

她说，该区违例泊车的问题十分严重，除了双重泊车及停在非停车格内，还有许多车主直接将轿车停在行人道上，导致行人道被破坏，地砖也都破损，容易致使路人跌倒。

部份民众体谅业主霸位

指许多车主无视“红格”

部份受访民众表示，由于许多车主无视月租停车位的租借时限，或不了解其条规，经常在业主的租借时段内使用月租停车位，因此他们也体谅业主霸占停车位的举动。

吁建多层停车场解决拥挤他们认为，若租借停车位的业者与公众都能够互相遵守使用停车位的时间，霸占停车位的问题一定可解决。

还有部份受访者认为，月租停车位被霸占与否，都无法纾缓或解决孟沙商业区停车位不足的问题，与其政府持续关注该区月租停车位被霸占的问题，倒不如考虑兴建多层停车场，或寻找其他办法来解决停车位不足的问题。