母亲等持木条轮流打‧台2岁女倒翻奶遭虐死 台湾“肉圆家暴案”争议未平，周二又爆出另一单令人震惊的虐儿案件。台南一名不到2岁的女童疑因翻倒牛奶，被母亲等人持木条等工具轮流虐打，最终死亡。其母亲等人现已被警方拘捕。

女童生母现年17岁，去年9月与女童父亲离婚，但失业，寄住堂姐家 。（互联网照片）

（台湾‧台北16日综合电）台湾“肉圆家暴案”争议未平，周二又爆出另一单令人震惊的虐儿案件。台南一名不到2岁的女童疑因翻倒牛奶，被母亲等人持木条等工具轮流虐打，最终死亡。其母亲等人现已被警方拘捕。

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消息在网上传出后激起民愤，更一度有上百人包围当地警局及殡仪馆，声称要为女童“讨公道”。

综合台媒报道，女童前年（2017年）7月出生，其生父母去年9月离异，抚养权交给现年17岁的薛姓母亲。薛女现时因为失业经济情况不好，与女儿一同暂住在堂姐租赁的台南市北区社区大楼一个单位内，与其堂姐及何姓堂姐夫同住，他们亦有一名姓李的男友人，经常到其家中作客。

该女童周二因伤势严重送院抢救，但到达医院时已经没有生命迹象。当地警方当天晚上10时左右接到医院通报后前往现场，并带走薛女等人调查。薛女、其堂姐、堂姐夫及李男都承认因女童打翻牛奶瓶，一时气愤下持木条分别殴打女童。

薛女后来发现女儿呼吸微弱，已近昏迷状态，才马上坐车将送她到医院，但最终亦回天乏术。

依杀人罪嫌法办

事件传出后引起网民议论，更有网传消息指，女童“浑身有被尖锐物品刺伤，浑身打到黑青，脸上还有被烟烫”。警方经初步调查后则表示，在案发现场发现有藤条、棍棒等物品，女童双脚及双手都是瘀伤，但没有刀伤和烫伤，怀疑女童生前遭生母等人轮流或联手痛打致死。目前，警方将薛女、薛女堂姐、堂姐夫及李男都列为涉案疑犯，留置警询，全案依杀人罪嫌法办。

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台媒报道，女童母亲曾在脸书公开贴文，疑似直接污蔑亲生骨肉，说“你能长大成人真的浪费米”，还有排泄物图形容小孩，遭到网民接连挞伐。

另一方面，虐童消息传出后激起民愤，大批民众自周三凌晨2时左右聚集在扣押疑犯的警察分局外示威抗议，声言要为女童“讨公道”。人潮最多时曾到达100多人，直到清晨5时许才完全散去。

外婆：女儿堂姐是主谋

台南地检署检察官与法医周三早到台南市立殡仪馆相验女童遗体，网上再有网民发动前往“教训”涉案母亲与一干嫌犯，所幸警方现场强力约制，并未发生冲突。女童外婆也现身殡仪馆，对媒体控诉女童母亲的堂姐才是施虐的主谋。

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前来抗议的郭姓女网民说，她半夜看到网络后，就先去派出所、分局等，接着又来殡仪馆，今天已经请假不上班了，目前知道殡仪馆现场聚集民众有来自台南、彰化、桃园等地，大家都是不舍女童受害而连夜赶来关心，希望能看到嫌犯，“好好给他们教训”。