庄舜婷．别让孝亲敬老苦了长者 配合农历新年的到来，许多企业商家、社团、非政府组织等都会举办孝亲敬老活动，派发红包、生活援助品等，给有需要人士，让他们过个温暖好年。

配合农历新年的到来，许多企业商家、社团、非政府组织等都会举办孝亲敬老活动，派发红包、生活援助品等，给有需要人士，让他们过个温暖好年。

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这是项值得鼓励的活动，让商家履行企业社会责任，让更多人站出来为社会献出多一分温情，让生活贫困者减轻新年开销的压力。

然而，这类孝亲敬老活动似乎已经被扭曲，每当有单位举办派红包活动，都会提早涌入大批人潮，就算是已报名登记的活动，依然是会出现“不执输”的心态。

其实这类派红包活动，或是雪州政府提供的“走，去购物”

佳节购物券，都必须提早报名登记，在主办当局审核符合资格后，就会通知受惠者在特定时间前往领取。

惟几乎每一场的派发红包活动，都出现长者一早排队等候的情况，比原定时间提早3、4小时或天未亮就抵达现场，再苦苦等候数个小时领取红包。

既然已获得当局审核为受惠者，就必定会领取到红包，在指定时间前往即可，无需争先恐后。

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除了活动当天情况不受欢迎控制，有些在登记当天，情况更为严重，为了要领取到数十令吉到上百令吉不等的红包，长者们不惜漏夜排队，争破头领取红包。

情况更糟的是，出现“红包党”，专门在新年期间，结党到处去领红包的人也不乏出现。部份派红包活动的门槛低，只要达到某个年龄就有资格获取红包。

这是现实的社会现象，派红包其实是一种祝福，对长者们的关爱，却被扭曲了初衷。希望接下来的任何施赠贫老活动，都能顺利进行，别让原本是关爱长者的活动，最后演变成苦了长者。