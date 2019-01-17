第二国产车Aruz一枝独秀．汽车业全年销量看淡 第二国产车(Perodua)的运动休旅车Aruz正式推介，备受看好可将该公司2019年总销量推高到24万1000辆新高，却可能打击其他公司的买气，MIDF研究看淡汽车业全年销量。

(吉隆坡16日讯)第二国产车(Perodua)的运动休旅车Aruz正式推介，备受看好可将该公司2019年总销量推高到24万1000辆新高，却可能打击其他公司的买气，MIDF研究看淡汽车业全年销量。

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大马汽车商公会（MAA）今日公布，2018年汽车总销量按年提高3.8%至59万8714辆，并预期2019年销量持平，主要是受到经济成长减缓、贷款条件严格、消费者收入减少和马币贬值等影响。

今年汽车总销量料保持59.9万

MIDF研究预测2019年汽车总销量将保持59万9000辆，按年成长扯平，主要是2018年较高比较基础所致。

MIDF研究指出，第二国产车新的休旅车Aruz将放眼占取非国产车B级轿车及多功能休旅车领域的一些市场份额，所以本田、日产及丰田汽车的销售量料将最受打击。

Aruz每月或可卖出2500辆

该行表示，第二国产车放眼每月将可销售2000至2500辆的Aruz，或是每年最少2万4000辆，预料占第二国产车2019年总销售量的10%。自2019年1月3日开始接受订单以来，这款新车已取得2200辆订单。

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Aruz为第二国产车填补自2009年以来休旅车车款的“空缺”，目前是第二国产车价格最高的车款，之前为车价介于5万1490至6万2690令吉之间的Alza。由于两者的售价相差约1万令吉，相信Aruz将不会抢走Alza太多市占。

该行指出，目前Aruz是主流市场价格最便宜的7座位休旅车，让第二国产车占有优势。

相较之下，中国品牌Haval H1（5座位休旅车）的价格介于5万9000至7万2000令吉，目前销售不多，由于车型较小，料对Aruz的竞争不大。

本田占总销量38%的BRV、City及Jazz车款售价介于7万至8万令吉之间，相信会面对更大冲击；至于相同价格组别的日产Almera也将受到影响，让这款占大马日产汽车销售额30至35%的汽车面临销量降低压力。

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该行指出，预料第二国产车2018财政年汽车总销售量增加至22万7240辆（按年增加11%），其中主因是受到6月至8月间的免税假期激励，预料将不会持续。

第二国产车销售或创高峰

不过，随着推出Aruz之后，该行将其2019财政年的汽车销售量预测上调至24万1000辆（较之前预测为21万9000辆），或是按年成长6%。随着第二国产车在2018年创下汽车销售记录，预料2019年料可再创新的高峰记录。

在Aruz提振之下，第二国产车销量有望增加，进而带动两大股东MBM资源（MBMR,5983）和合顺（UMW,4588,主板消费产品服务组）的业绩。

有鉴于此，该行将MBM资源列为估值最便宜的汽车股，并是该行首选汽车股，目标价为3令吉80仙，合顺也获得“买进”评级，目标价为6令吉60仙。