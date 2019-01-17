偷拍情侣裙底被逮·台大硕士毕业生：不好玩 受害女子的男友报警后，警方勘验林男手机后，查获被害女子裙底的模糊照片，还有其他无法辨识身分的受害女子照片。

（台湾·台北17日讯）台湾一名硕士毕业的男子偷拍女生裙底被抓包，调查发现手机里还有其他受害女子照片。受害女子最终选择和解，检察官今天不起诉该男子。

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根据台湾《苹果日报》报道，去年12月间，在台北市信义区购物商场新光三越的馆前广场，一对情侣在圣诞树前自拍，竟遭到一名台湾大学公共卫生研究所毕业的24岁林姓男子，拿手机偷拍女子裙底风光。

林男当场被女子身旁的男友抓包，并报警依现行犯逮捕。

受害女子的男友报警后，警方勘验林男手机后，查获被害女子裙底的模糊照片，还有其他无法辨识身分的受害女子照片。

林男称自己因上网看了网友偷拍的影片，欲火难耐，才想要模仿拿手机偷拍。林男表示，本来以为（偷拍）会很爽、很刺激，但被抓到了，才知道一点都不好玩。

他表示自己已经受到教训，表明以后再也不敢这么做。最终林男和受害女子和解，女子决定撤告，台北地检署因此不起诉林男。