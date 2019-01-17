全国第二高．巴生蚊症暴增269% 巴生县骨痛热症疫情敲响警钟！

查尔斯建议当局把喷射蚊油工作交私人公司进行。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生16日讯）巴生县骨痛热症疫情敲响警钟！

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比起去年同期的203宗病例，巴生县今年首两周的累积病例高达750宗，增加547宗或攀升率高达269%。

加上从去年12月初迄今一个月内，巴生英达岛斯里巴特拉（Sri Bahtera）组屋还发生了两宗死亡病例，令行动党巴生区国会议员查尔斯大为重视，今日与县卫生官员进行了长达1小时45分钟的会议，寻求解决棘手的蚊症问题。

查尔斯较后在两名县卫生官马茜达和苏金德星、及3名巴生市议员伍醒罱、纳兰和普斯巴瓦丽陪同下，召开新闻发布会指出，去年首周和次周巴生县各有101宗与102宗骨痛热症病例，但相信是天气变化因素，今年首周与次周的病例宗数增至319宗和431宗，几乎是去年同期的三四倍。

查尔斯建议落实三合一灭蚊

查尔斯透露，斯里巴特拉组屋的2宗蚊症死亡病例，分别是一名马来女子和一名17岁的巫裔少年；另有一名缅甸籍外劳的解剖报告对骨痛热症病毒呈阴性结果，因此仍需深入调查真正死因。该组屋有许多空置单位，卫生环境也差强人意。

查尔斯原建议当局在蚊症疫区颁布紧急状态，以全力打击蚊症，唯考量到这项措施涉及冗长官僚程序和不易为之。

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因此，他向州政府和地方政府，尤其是巴生市议会建议，落实三合一的灭蚊措施，即搜寻和消灭所有蚊子、孑孓和蚊卵、确认容易滋生孑孓和蚊卵的地方、及大量喷洒蚊雾杀死成蚊。

“巴生县是继八打灵县后，高居雪州骨痛热症病例第二多的县署，接下来是乌冷和鹅唛县。由于雪州也是全国骨痛热症最高病例的州属，意味巴生县乃全国第二高，尽管没有颁布紧急状态，但我们以紧急状态的手法来应对。”

清洁工通报窟窿应奖掖

他认为，若地方当局人手不足，可把上述灭蚊措施交由私人公司进行，同时建议派发奖励津贴予市议会旗下负责清洁、割草和美化等工作的承包商工人，以便由这些每日接触市内每一角落的工人，能即时通报出现的任何窟窿或洞，由市议会采取行动填补或清理，避免积水滋生黑斑蚊。

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“我会寻求会见雪州大臣阿米鲁丁，要求州政府赋权地方当局执法人员，能进入私人空屋和荒地检查卫生情况，以杜绝‘养蚊’环境，因目前执法当局无权进入私人场所。”

马茜达：或考虑减低罚款

马茜达呼吁巴生市民扮演配合角色，让卫生官员进入屋内检查容易繁殖蚊子的地方，如破漏的水管和洗浴池等，而甘榜村民一般会在屋外置放空桶，劝请把桶反转就不易滋生蚊子。

她不排除，基于人们害怕会被当局援引1975年消灭带病害虫法令，对发现屋内有孑孓的屋主开出500令吉罚单，所以人们不太愿意给予配合。

“若屋主是低收入者，我们可考虑减低罚款。”

哥打哥文宁病例居首

根据卫生局统计数据，在巴生县内包括沙亚南的11个州选区中，哥打哥文宁于今年首两周以210宗骨痛热症累积病例高居榜首，依序为圣淘沙178宗、巴生海峡121宗、班达马兰100宗和巴生港口92宗。

由于沙亚南的州选区，在土地分界各属巴生县与八打灵县土地局管辖，因此若把全部11个州选区的病例加起来，而高于巴生县的总计。

促居民自行检查住家环境

查尔斯认为，灭蚊措施有必要即刻进行，否则担心接下来的情况会更糟，有更多人会沦为蚊症患者，力促巴生市民与当局配合，先自行清理屋内外容易积水繁殖蚊子的地方，如检查花瓶、旧冷气压缩器（compressor）有否破漏、旧冰箱底下的储水格等。