郭献樊：需陈列逾2吨机器．槟缺大场所办印刷展 马来西亚印刷商公会会长拿督郭献樊说，该会希望未来可在槟城举办一场印刷展览，但目前面对最大的问题是场地，槟城目前没有适合的场所来举办一场大型印刷展览。

郭献樊说，印刷业所使用的都是大型机器，价格不菲。（图：星洲日报）

（槟城16日缺讯）马来西亚印刷商公会会长拿督郭献樊说，该会希望未来可在槟城举办一场印刷展览，但目前面对最大的问题是场地，槟城目前没有适合的场所来举办一场大型印刷展览。

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他说，举办印刷展，需要非常大的空间来容纳巨型印刷机器，而在槟城，即使是槟城国际会展中心，也无法提供足够大的空间来容纳印刷机器。

“厂商在印刷展中需要陈列出印刷机器，那些机器一台重达2、3吨，就算是小型机器，也需要叉架起货车（forklift）运送。

印刷业属于重型工业，因此槟城国际会展中心并不适合举办此类展览。”

郭献樊日前接受《大北马》社区报记者专访时，谈起该会希望举办印刷展的念头。

曹观友建议在槟同乐会举行

他说，他已经与槟州首席部长曹观友商谈举办印刷展的可能性，后者在场地问题上，也给予了建议地点。

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“首长告诉我，可以在槟城同乐会举办印刷展，那边场地足够宽敞，也有充足的停车位。”

大型交通工具进出不方便

他说，首长所建议的地点不错，然而，若要容纳印刷机器，就需在槟城同乐会兴建展览馆，因为槟城同乐会的泥泞地，并不适合大型交通工具进出。

“我还未向首长建议兴建展览馆，但如果槟州政府同意这项提议，相信会为槟州政府增加额外的收入，那对于槟城同乐会的活动，也有利无弊，人们以后可在展览馆内参加同乐会，再也无需担忧雨天的问题。”

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他说，展览馆建成后，除了可以用来举办印刷展，也可举办其它重型工业展览，包括汽车展、吊机展、家私展等等。

“若以一场展览租金20万令吉来计算，1个月只需有2场展览，政府便可赚取40万令吉的租金。”

印刷商公会全国7地有分会

马来西亚印刷商公会在郭献樊任职会长期间，规模渐渐扩大，如今在全国7地都有分会，即槟城、霹雳、吉隆坡、马六甲、柔佛、沙巴及砂拉越，共有约800名会员。

郭献樊说，公会成立的目的是让印刷同业有一个交流平台，互相认识及学习，避免会员们闭门造车，跟随不上印刷业最新的发展趋势。

他说，公会也是同业资讯流通的平台，有些同业并未加入公会，因此缺乏对一些资讯的掌握，若加入，就可避免这个问题。

他说，印刷业在我国一度被视为“肮脏的行业”，因为在以前，印刷技术员的十指总是沾满油墨，看起来脏兮兮的，这也导致技术员一般不愿出席晚宴，因为要双手干净出席宴会。他们必须耗资半天来清洗双手的污迹。

“以前父母看到这种情况，就不想让孩子加入印刷业，不过随着时代改变，科技的进步，如今的印刷技术员再也没有双手沾满油墨的问题，这已不是一个肮脏的行业。”

他鼓励更多年轻人加入印刷业，避免该行业出现青黄不接的问题，而且印刷业是专业领域，收入不薄，养活妻儿不是问题。

指印刷业非夕阳行业

郭献樊强调，印刷业绝非夕阳行业，这可从全世界纸厂一年生产约4亿400万吨的纸张来看，便可得知。

他说，若以上述数据除以全世界70亿人口，那每人平均的用纸量每月达4.78公斤。

他说，印刷领域的范围极广，涵盖金属印刷、软性印刷、包装印刷、数码印刷、纸品印刷、网络印刷及3D印刷等，当要谈论此行业是否没落的问题时，必须针对某个印刷领域来谈论才行，无法一概而论。

他也指出，现今社会谈论的“无纸（paperless）”时代，其实并非“无纸”，而是“少用纸（paper less）”。

“如果是无纸时代，那么全世界的纸厂就不需再投资在制造纸张上。其实，纸厂每年的制纸机器也在增加，所以这只是鼓励少用纸的时代，业者无需担忧印刷业的前景。”

一本笔记本的诞生，需要经过许多部门不同的机器，才能生产出来。（图：星洲日报）