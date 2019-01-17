长期不吃早餐惹祸？女子胆结石2000颗 一名女子日前因为上腹部剧烈疼痛，就医后发现，患有胆结石。但令人惊讶的是，胆结石的数量高达2000颗。

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（中国‧北京17日讯）一名女子日前因为上腹部剧烈疼痛，就医后发现，患有胆结石。但令人惊讶的是，胆结石的数量高达2000颗。

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综合当地媒体报道，王姓女子在六年前曾经有胃溃疡，所以偶尔腹痛，她都认为是胃溃疡发作，直到近日在剧烈的疼痛下，才赶紧挂急诊。经医生诊断，发现王女士的胆结石数量惊人，导致胆囊已丧失原有的功能，须摘除胆囊。

主治医生采取腹腔镜的微创手术方式，将王女士体内大小不一的2000余颗结石去除，耗时1个多小时。

主治医生事后表示，里头最小的结石直径仅0.2公分，最大的有1公分。但由于一般胆结石患者体内结石数量也就数百颗，上千颗的少之又少。

至于诱发胆结石的原因很多，如常熬夜吃夜宵、吃油腻辛辣的食物，以及水质等因素。

王女士受访时就透露，平时的她饮食很油腻，特别喜欢喝汤和吃内脏。她也补充，自己也不爱吃早餐，常常睡到自然醒。

对此，网民就却深感疑惑，纷纷认为不太可能因为不吃早餐而诱发胆结石。但有医生表示，其实类似的案例先前有发生过，因为空腹会导致胆汁很难从胆囊排除，在日积月累下，胆固醇、钙离子等都会成为结石形成的因素。所以若有按时吃早餐，的确能降低胆结石的风险。