中小股活跃 富时综指以1675.78点开出，全天在1668.43至1676.34点游移。盘中大蓝筹套利和趁低累积兼具，小中资本股活跃。

英国脱欧协议被否决，打击了区域股市投资情绪，亚股涨跌互见，马股缺乏催化剂欲振乏力，周三闭市跌6.34点或0.4%，挂1673.08点。

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富时综指以1675.78点开出，全天在1668.43至1676.34点游移。盘中大蓝筹套利和趁低累积兼具，小中资本股活跃。

富时全股指数跌17.49点，至11580.89点；创业板指数起14.41点，至4474.19点。

有437只上涨股，358下跌股，另377只平盘。总共23亿3220万5200股成交，总值约18亿8037万4106令吉。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）遭套利，挫28仙，至24令吉70仙；国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）虽吸引买盘，惟滑落26仙，至13令吉58仙。

丰隆工业（HLIND,3301,主板消费产品服务组）跌32仙，至8令吉90仙，跌幅最大。

英美烟草（B A T，4162，主板消费产品服务组）起62仙，至37令吉40仙；雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）涨40仙，至147令吉30仙；联合种植（UTDPLT,2089,主板种植组）升28仙，至25令吉80仙。

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沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）最火红，有8752万6900股成交；该股跌0.5仙，至29仙。