亚股喘息．亚币趋跌 日股跌0.55%、台股跌0.43%，而上海综指持平，韩股升0.43%和港股涨0.27%。东南亚股市普遍走高，新加坡升0.52%，泰国和印尼股市也报涨，但菲律宾跌1.86%。

亚洲股市周三稍事喘息，中国可能推出刺激举措带来的利好暂告消散，市场关注英国议会否决了脱欧协议后的后续发展。

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日股跌0.55%、台股跌0.43%，而上海综指持平，韩股升0.43%和港股涨0.27%。东南亚股市普遍走高，新加坡升0.52%，泰国和印尼股市也报涨，但菲律宾跌1.86%。

多数亚洲货币下跌，美元隔夜持稳，受欧洲经济和英国脱欧相关不确定性影响，而对于全球经济放缓的担忧继续打压风险人气。

菲律宾比索领跌新兴亚币，下滑0.3%，并录得两周来最大日内百分比跌幅。

马币跌至4.1090，上个交易日为4.1030。

油价继上日劲升约3%后，周三持稳，对于主要产油国减少供应能够令基本面趋紧的预期，抵销了全球经济放缓迹象的影响。

布兰特原油期货报每桶60.68美元，较上收盘价涨0.04美元。美国原油期货涨0.02美元，至52.13美元。

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现货金涨0.3%，至每安士1292.61美元；美国期金涨0.3%，至1292.40美元。

大马原棕油期货下滑，基准3月货跌9令吉，至每公吨2137令吉。