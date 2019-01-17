车市阴霾笼罩．D&O绿科财测下调 利空阴霾围绕汽车领域，大众研究调低D&O绿科（D&O）的2018至2020年的盈利预测，幅度介于9至13%。

（吉隆坡16日讯）利空阴霾围绕汽车领域，大众研究调低D&O绿科（D&O,7204,主板科技组）的2018至2020年的盈利预测，幅度介于9至13%。

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仍可双位数成长

不过，大众认为，该公司业务具有成长空间，相信盈利仍可取得双位数成长。

大众会晤该公司管理层后表示，虽然全球汽车业近期销售数据欠佳，但宝马（BMW）即将推出新车及采用更多二极管（LED），可从中受惠。宝马推出的车款包括8系列、X5、X1、X5M、X6、X7等。

大众提醒，2018年中国汽车销售跌2.8%，至2808万辆，这也是1990年以来首次下滑，主要是受到中美贸易战因素、较低消费能力及前期销售比较值较高之故。此外，福特汽车也准备把欧洲亏损业务整合，预期将会有上千个职位消失。

尽管面临诸多利空，但D&O绿科管理层仍计划在今年拨出5000万令吉予资本开销，以改善机器效率、品质监控及加强内部测试。

放眼全球市占增至15%

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该公司也放眼把全球市占率目标从6%提高至15%。中国市场的渗透率最低，而中国未来4年的成长相当乐观。

管理层放眼未来5年内LED业务盈利可取得翻倍成长。目前该公司工厂使用率为80%，预期现有订单可支撑至2023年。

该公司近60%营运成本以美元计价，虽然美元近期走弱，但透过天然对冲，因此不会对业务造成影响。

大众决定调低财测后，将D&O绿科的本益比目标从30倍调低至28倍，目标价也从1令吉零3仙调低至86仙，并维持“超越大市”评级。