接手Empire Remix2项目．HCK资本负债提高 HCK资本（HCK）将接手Empire Remix 2发展项目提振盈利，但基于产业市场前景茫茫，艾毕斯研究保持中和看法。

（吉隆坡16日讯）HCK资本（HCK,7105,主板产业组）将接手Empire Remix2发展项目提振盈利，但基于产业市场前景茫茫，艾毕斯研究保持中和看法。

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盈利有望提振

HCK资本的间接子公司HCK建设私人有限公司已与地主Projek Muara私人有限公司和受益者Dergahayu私人有限公司签署了联营协议，接手Empire Remix2项目。

三方签署协议前，Projek Muara和Dergahayu已逐出该计划的前发展商True Renaissance发展私人有限公司参与。位于梳邦再也的Empire Remix2旗下包括4栋高楼办公室和两层的商业楼宇、设备和地下停车场。

回顾过去，HCK资本2012年曾与Tr u eRenaissance购买2项产业，之后因后者出现财务危机该2栋办公楼至今尚未完工。

该办公楼分别为发展总值2亿8500万令吉的29楼服务式办公室The Duo和发展总值9500万令吉的12楼办公室The Cubiz。

基于目前巴生河流域的办公室或商业产业市场供应过剩，艾毕斯研究对于该发展项目持中和态度。

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艾毕斯预计，HCK资本接手整个发展项目后，确实有望提振未来盈利，但相对的，该公司融资该项目后，其负债水平也会明显增高。

艾毕斯维持对HCK资本的每股盈余预测并等待该计划的进一步细节，如HCK资本管理层敲定的最终发展计划和向有关当局提交相关文件获批。

尽管HCK资本已售出The Duo过半的单位，但该收入需在产业完工36个月内交付才可入账。

鉴于产业领域的前景欠佳，艾毕斯以该公司重估净资产值（rnav）1令吉78仙折扣40%为基准，维持1令吉零6仙目标价及“卖出”评级。