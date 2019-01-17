资产成本收入稳定．联昌展望向好 联昌集团（CIMB）泰国业绩重挫，大马和印尼业务也面对挑战，幸而该公司的资产和成本收入比稳定，整体展望相对强稳。

（吉隆坡16日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）泰国业绩重挫，大马和印尼业务也面对挑战，幸而该公司的资产和成本收入比稳定，整体展望相对强稳。

广告

丰隆研究表示，联昌泰国业务末季净亏5亿3100万泰铢（约6883万令吉），拖累2018全年盈利按年下滑98%，至净利700万泰铢（约90万令吉），仅达该行及市场全年财测的50%。

然而，丰隆认为，泰国业务对联昌集团的收入贡献不达5%，影响微乎其乎。

丰隆指出，由于收入疲软和营运成本提高导致泰国业务成本收入比上升至75%，净利息赚幅压缩至3.5%，加上呆账拨备激增，导致泰国业绩进一步恶化。

大马投行指出，虽然联昌泰国为2020年采用大马财务报告准则9（FRS9）而增加了呆账拨备，但此举不会对该公司造成、影响。

联昌泰国2018财政年拨备按年下滑2.6%，至49亿泰铢（约6.35亿令吉），末季净呆账率改善至4.3%。

该行指出，2018财政年联昌泰国业务取得负成本收入差距（JAW）6.7%，而收入增长为2.9%，低于营运成本的9.6%常年增幅，导致成本收入比率增长至61.7%，净利息赚幅则保持3.71%。

广告

泰国中行于去年杪升息0.25%，至1.75%，该行预计，贷款利率将先于存款重新定价，有望给予联昌泰国净利息赚幅正面影响。

泰国CEO请长假

联昌银行在今日盘后宣布，联昌泰国总裁兼首席执行员吉堤本因个人原因请事假至3月31日，董事部将在获得监管单位的批准后，公布代职人选。