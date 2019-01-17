吴宗宪 黄鸿升 林柏升 戴祖雄 周六会见槟城粉丝 人在马来西亚录制《综艺玩很大》外景的吴宗宪，19日下午3时将联同黄鸿升、林柏升及大马型男Hero祖雄，现身槟城Penangpac剧场举办的台湾观光推广会活动。

目前人在马来西亚录制《综艺玩很大》外景的吴宗宪，19日下午3时将联同黄鸿升、林柏升及大马型男Hero祖雄，将现身槟城Penangpac剧场举办的台湾观光推广会活动，台湾观光局并且准备了许多礼物，进行幸运摸彩，奖品包括免费机票、旅游优惠劵等大奖，活动丰富又精彩，欢迎大马民众踊跃报名参加。报名请上：https://goo.gl/WNAs83

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吴宗宪虽身在大马录制节目，16日晚仍特地在脸书、IG开直播，替儿子鹿希派和爱徒斯亚18日将举办的演唱会《FAMOUS PIE》催票，父子俩还隔空合唱几首经典歌，让粉丝过过干瘾。而吴宗宪本身也将在5月登上高雄巨蛋，举办个人演唱会，直播结束前，吴宗宪自爆已和高雄市观光局长联系上，除了在高雄的公司开出500名职缺外，还是免费代言，“给我钱干嘛，高雄我来了，我给你们钱。”

吴宗宪近来除身兼经纪公司的老板之外，也卖起果胶、按摩用品、吸尘器等等产品，聊到老板话题，他透露位在高雄的分公司今起开出500个职缺，“如果想到我公司上班，28K底薪，销售业绩另外再算”。直播结束后，吴宗宪也PO出一张员工合照，并附上应征报名连结。