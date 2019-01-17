油价偏低．缺大项目．油气股上行空间有限 虽然国际油价从谷底反弹，却依然偏低，兴业研究预期油气公司保持谨慎，在缺少大型计划催化之下，油气股上行空间有限。

（图：马新社）

（吉隆坡16日讯）虽然国际油价从谷底反弹，却依然偏低，兴业研究预期油气公司保持谨慎，在缺少大型计划催化之下，油气股上行空间有限。

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由于全球经济放缓、原油产量激增等利空因素，国际油价于去年末季开始下挫，其中9月突破每桶80美元的布兰特原油在之后3个月内暴跌至约50美元低点，而纽约原油也于12月24日挫至逾42美元低点。近期，布兰特原油和纽约原油已扬至60美元及52美元。

兴业预计，截至2019年首季终油价将达至每桶70美元（约287令吉）；2019至2020年原油价格处于每桶73.50美元（约301令吉）；中期而言则在每桶60美元（约246令吉）。

展望不明朗可趁低吸纳

兴业指出，虽然维持油气业的“加码”评级，但基于行业展望不明朗，预料接下来没有任何可促使油价飙升的大型活动，建议有意趁低吸纳油气股的投资者关注拥有强稳负债表和健康现金流的公司。

该行推荐的首选油气股包括国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）和国油贸易（PETDAG,5681,主板消费产品服务组）。

虽然缺少大型油气项目，但上游油气公司却在2019年开始宽松其支出政策，积极释出更多新项目。根据《彭博社》，2019年全球海底项目的资本支出预计增长6%，至2080亿美元（约8522亿令吉），而2020年预测另涨14%。油气公司致力于进行110项新海底项目，相比去年的98项，其中大部份为离岸深水项目。

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上游公司专注已探明油田

兴业认为，目前上游公司专注于已探明的油田，并对有较高风险的勘探项目保持谨慎态度。

在石油输出国组织（OPEC）与盟友进一步达成削减产量协议后，俄罗斯亦表明将在2019首季终可达至合规水平。

俄罗斯能源部长亚历山大指出，该国油气公司1月产量以每日削减5万桶，超出该行预测的每日3万桶。该行预计，俄罗斯在首季终可逐步达至每日减产22万8000桶。俄罗斯去年12月的原油总产量为每日1145万桶，写下苏联解体以来新纪录。

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美国伊朗事务特使布莱恩指出，美国不会给予伊朗截至5月结束的石油出口豁免任何延期。尽管如此，自去年12月伊朗原油出口下滑至每日45万1000桶后，其对原油市场的影响力已不大。而伊朗出口下滑，归咎于中国大幅度缩减对伊朗原油的进口至每日6万4000桶，按年下滑了每日48万3800桶。