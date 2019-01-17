吸毒后开车引发交通事故·男子闯祸后还想跑 一名华裔男子吸毒后驾车上路，结果因在路上横冲直撞而引发涉及4辆轿车及2辆摩哆车的交通事故，男子见闯祸后企图下车徒步逃跑，结果遭民众当场围捕。

（吉隆坡17日讯）一名华裔男子吸毒后驾车上路，结果因在路上横冲直撞而引发涉及4辆轿车及2辆摩哆车的交通事故，男子见闯祸后企图下车徒步逃跑，结果遭民众当场围捕。

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这起车祸于昨天中午12时30分左右在新班底大道13.4公里处朝孟沙方向的路段发生。

吉隆坡交通调查及执法组副主任沙里夫丁警监指出，肇祸司机在路上横冲直撞的，先是与快车道的一辆轿车及一辆摩哆车擦撞，之后又与前方的两辆轿车擦撞，并在撞上前方一辆摩哆车的尾部，导致摩哆车骑士飞跌在路上后才终于停下。

他说，肇祸轿车将摩哆车卡在车底下拖曳了5公尺，而司机见自己闯了大祸，企图下车徒步逃跑，结果遭目击的民众当场围捕。

他指出，被撞的两辆摩哆车上的两名骑士以及一辆乘客皆受伤，不过在由救护车送往马大医药中心包扎后已获准出院。

“嫌犯则被押返警局验尿及进行酒精测试，初步调查显示，嫌犯虽然没有醉驾，但尿检结果却对冰毒呈阳性反应，因此警方于今早已将他延扣助查。”

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